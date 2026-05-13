Έχει πολλά να απαντήσει...

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Eν αναμονή των θεμάτων στα οποία θα αναφερθεί ο πρόεδρος της ΑΕΚ

Από τα χείλη του Άντρου Καραπατάκη κρέμονται όλοι στην ΑΕΚ. Τα όσα θα πει ο ισχυρός άνδρας των Λαρνακέων κατά την αυριανή (11:30) συνέντευξη Τύπου στην «Αρένα», θα καθορίσουν και την επόμενη μέρα στο σύλλογο. Ο επί 12 συνεχή χρόνια πρόεδρος της ΑΕΚ, αναμένεται να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα που αφορούν την ομάδα, για το πολυσυζητημένο θέμα του Τσάβι Ρόκα, για τις σχέσεις του με τον κόσμο, μετά τα γνωστά γεγονότα του περασμένου Μαρτίου, αλλά και για τον προγραμματισμό της νέας περιόδου.

Ο φίλαθλος κόσμος περιμένει με αγωνία τις τοποθετήσεις του Άντρου Καραπατάκη κυρίως όσον αφορά το μέλλον της ομάδας στο αγωνιστικό κομμάτι, το μπάτζετ για τη νέα περίοδο, αλλά και τους στόχους που θα τεθούν.

Την ίδια ώρα, στην ΑΕΚ θέλουν να ολοκληρώσουν με αξιοπρέπεια τις φετινές αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Απομένει το εντός έδρας παιχνίδι με την Πάφος F.C. το ερχόμενο Σάββατο (16/5, 18:00) και το ματς με τον Άρη (22/5, 17.30) στο «Αλφαμέγα». Μπορεί η ΑΕΚ να εξασφάλισε την έξοδό της στο Conference League, ωστόσο ο στόχος που θέλει να υλοποιήσει πλέον, είναι η κατάκτηση της 2ης θέσης. 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

