Έχει πολλά να απαντήσει...

Από τα χείλη του Άντρου Καραπατάκη κρέμονται όλοι στην ΑΕΚ. Τα όσα θα πει ο ισχυρός άνδρας των Λαρνακέων κατά την αυριανή (11:30) συνέντευξη Τύπου στην «Αρένα», θα καθορίσουν και την επόμενη μέρα στο σύλλογο. Ο επί 12 συνεχή χρόνια πρόεδρος της ΑΕΚ, αναμένεται να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα που αφορούν την ομάδα, για το πολυσυζητημένο θέμα του Τσάβι Ρόκα, για τις σχέσεις του με τον κόσμο, μετά τα γνωστά γεγονότα του περασμένου Μαρτίου, αλλά και για τον προγραμματισμό της νέας περιόδου.

Ο φίλαθλος κόσμος περιμένει με αγωνία τις τοποθετήσεις του Άντρου Καραπατάκη κυρίως όσον αφορά το μέλλον της ομάδας στο αγωνιστικό κομμάτι, το μπάτζετ για τη νέα περίοδο, αλλά και τους στόχους που θα τεθούν.

Την ίδια ώρα, στην ΑΕΚ θέλουν να ολοκληρώσουν με αξιοπρέπεια τις φετινές αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Απομένει το εντός έδρας παιχνίδι με την Πάφος F.C. το ερχόμενο Σάββατο (16/5, 18:00) και το ματς με τον Άρη (22/5, 17.30) στο «Αλφαμέγα». Μπορεί η ΑΕΚ να εξασφάλισε την έξοδό της στο Conference League, ωστόσο ο στόχος που θέλει να υλοποιήσει πλέον, είναι η κατάκτηση της 2ης θέσης.