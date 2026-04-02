O Γουεμπανιάμα εξήγησε γιατί θέλει τόσο πολύ το βραβείο του MVP

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έχει δείξει από την αρχή της καριέρας του ότι δεν νοιάζεται μόνο για τα εντυπωσιακά στατιστικά του, αλλά έχει τη φιλοδοξία να γράψει ιστορία.

Ο σταρ των Σαν Αντόνιο Σπερς ξεκαθάρισε ότι κάθε ευκαιρία για διάκριση είναι σημαντική για εκείνον, καθώς θέλει να καθιερωθεί ανάμεσα στους κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών. Για τον λόγο αυτό, όπως εξήγησε στο ESPN, επιθυμεί να κερδίσει νωρίς το βραβείο του MVP.

«Ναι, με ενδιαφέρει πολύ το MVP. Νομίζω ότι όλοι οι σπουδαίοι που θεωρούμε κορυφαίοι όλων των εποχών, πάλεψαν και εκμεταλλεύτηκαν κάθε ευκαιρία που τους δόθηκε νωρίς στην καριέρα τους. Αν θέλω να κάνω τη θέση μου ανάμεσα στους μεγάλους, πρέπει να προσπαθήσω να μην αφήσω καμία ευκαιρία να πάει χαμένη», είπε αναλυτικά.

Ο 20χρονος σταρ των Σπερς καταγράφει μέσο όρο 24,6 πόντους, 11,4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κοψίματα ανά αγώνα, δείχνοντας ότι αποτελεί πραγματικό σούπερ σταρ και στις δύο πλευρές του γηπέδου, με λιγότερα από 30 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι.

