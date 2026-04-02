Ο Ντε Τζέρμπι θέλει να πάρει τον Λοκατέλι στο Λονδίνο για χάρη της Τότεναμ

Ο νέος καπετάνιος της Τότεναμ ακούει στο όνομα Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι, με τον Ιταλό τεχνικό να αναλαμβάνει να κουμαντάρει το πολύ δύσκολο και επικίνδυνο καράβι των «σπιρουνιών».

Οι Λονδρέζοι βρίσκονται στην 17η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League, μόλις έναν βαθμό πάνω από την 18η Γουέστ Χαμ και την επικίνδυνη ζώνη.

Ο πρώτος και κύριος στόχος του Ιταλού είναι να διατηρήσει την ομάδα στα μεγάλα σαλόνια του αγγλικού ποδοσφαίρου, ωστόσο σύμφωνα με ρεπορτάζ ρίχνει και κλεφτές ματιές στο «αύριο» του συλλόγου.

Συγκεκριμένα το Calciomercato αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο Ντε Τζέρμπι έχει θέσει τον Μάνουελ Λοκατέλι ως πρωταρχικό μεταγραφικό στόχο για το καλοκαίρι, ώστε να ενισχυθεί σημαντικά η μεσαία γραμμή της ομάδας του.

