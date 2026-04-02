Συνελήφθη ο Μπράντον Κλαρκ

Σοβαρή εξέλιξη προέκυψε γύρω από τον Μπράντον Κλαρκ, καθώς ο φόργουορντ των Γκρίζλις συνελήφθη στις ΗΠΑ και αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο Κλαρκ συνελήφθη στο Άρκανσο, με τις αρχές να του αποδίδουν κατηγορίες που περιλαμβάνουν κατοχή και διακίνηση ελεγχόμενων ουσιών, επικίνδυνη οδήγηση, καθώς και απόπειρα διαφυγής με όχημα.

Η τοπική αστυνομία δεν προχώρησε σε περαιτέρω διευκρινίσεις, επισημαίνοντας πως δεν μπορεί να δοθεί επιπλέον πληροφόρηση για την υπόθεση τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Από την πλευρά της ομάδας, αλλά και του προπονητή, δεν υπήρξε επίσημη τοποθέτηση πέρα από μια λιτή αναφορά ότι είναι ενήμεροι για το περιστατικό.

Η σύλληψη έρχεται σε μια περίοδο που ο Κλαρκ βρίσκεται ήδη εκτός αγωνιστικής δράσης, καθώς ταλαιπωρείται από τραυματισμό στη γάμπα.

Ο παίκτης είχε υποστεί θλάση και, παρά την πρόοδο στην αποθεραπεία του, οι τελευταίες εξετάσεις έδειξαν ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για την πλήρη αποκατάσταση.

Έτσι, έχει τεθεί εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν, με στόχο να επιστρέψει πλήρως έτοιμος την επόμενη αγωνιστική περίοδο.