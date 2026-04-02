Τα έκανε μαντάρα στο φινάλε ο Παναθηναϊκός - Χάθηκε η τετράδα, «τρέχει» για την εξάδα

Αν και έμοιαζε να παίζει στην έδρα του, αν και είχε φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του, αν και έλεγχε για 31 λεπτά το ματς η συνέχεια έμελλε να ήταν καταστροφική για τον Παναθηναϊκό. Στα τελευταία οκτώ λεπτά υπέστη καθίζηση, δέχτηκε επιμέρους σκορ 23-8 και το 69-80 έγινε... 92-88 με το οποίο άρχισε να απομακρύνεται το ενδεχόμενο της εξάδας και της απευθείας συμμετοχής στα Playoffs.

Ο Κέντρικ Ναν μπορεί να ανέβασε την απόδοσή του στην 3η περίοδο αλλά στο τελευταίο λεπτό αστόχησε σε τρία κρίσιμα σουτ όταν το ματς ήταν ισόπαλο και στο -2 για τον Παναθηναϊκό χάνοντας την ευκαιρία για λογαριασμό της ομάδας του. Και όλα αυτά τη στιγμή που τα πάντα λειτουργούσαν ρολόι για τους «πράσινους» με τους Χουάντσο, Σλούκα κατά πρώτο λόγο να κουβαλούσαν την ελληνική ομάδα.

Όμως στο τέλος ήρθαν τα πάνω-κάτω, ο Μπράιαντ βρήκε συμπαραστάτες στα πρόσωπα των Μπλέικνι (κυρίως) και του Οντιάσε για να έρθουν τα πάνω κάτω και ο Παναθηναίκός να χάσει ένα σχεδόν... δικό του παιχνίδι.

Χάποελ Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Αρκετά μουδιασμένο και άστοχο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα για τον Παναθηναϊκό. Η νευρικότητα έφερε 0/4 εντός παιδιάς με αποτέλεσμα η Χάποελ να πάρει ένα μικρό προβάδισμα έξι πόντων (14-8) στο εξάλεπτο αλλά μετά την είσοδο του Κώστα Σλούκα στο παρκέ άρχισαν να αλλάζουν τα δεδομένα του αγώνα.

Ο αρχηγός των «πρασίνων» σουλούπωσε την επίθεση της ελληνικής ομάδας, τόσο εκτελεστικά (7π., 2/2διπ., 1/2τρ.) όσο και δημιουργικά (3ασ.) και το γεγονός αυτό οδήγησε τον Παναθηναϊκό αρχικά σε σερί 7-0 για το 14-15 ενώ το δεκάλεπτο έκλεισε στο 20-21. Ένα διάστημα όπου το «τριφύλλι» είχε 6/8 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 3/6 βολές και 6 ασίστ για 2 λάθη ενώ η Χάποελ (Μπράιαντ 8π., Μίτσιτς 6π.) 6/12 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 8/8 βολές και 4 ασίστ για 2 λάθη.

Η εικόνα του αγώνα ήταν ίδια και μετά την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου, αν και ο Άταμαν είχε να διαχειριστεί τα τρία φάουλ του Ματίας Λεσόρ στο 11’ καθώς έπρεπε να… παροπλιστεί στον πάγκο και να προστατευτεί ενόψει του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Ελάιτζα Μπράιαντ (14π.) αποτελούσε τον μεγάλο «πονοκέφαλο» για τον Παναθηναϊκό και την πιο αξιόπιστη λύση για τη Χάποελ μετά από τα δύο σερί τρίποντα του Μπλέικνι.

Το σκορ άλλαζε συνεχώς χέρια, με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (9π.) να μπαίνει στην επιθετική εξίσωση και τον Τούρκο τεχνικό να χρησιμοποιεί σχήμα με Σλούκα, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Χουάντσο και Μήτογλου στα τελευταία λεπτά του ημιχρόνου. Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να καλύψει και το «κενό» του Κέντρικ Ναν, ο οποίος με τη σειρά του είχε φορτωθεί με τρία φάουλ από το 15’ και έπρεπε να βρεθούν τρόποι ώστε να προστατευτεί.

Ο Παναθηναϊκός είχε στο πρώτο μισό του αγώνα 78% στα δίποντα με 14/18, αλλά 25% στα τρίποντα με 4/16 και μόλις 61% στις βολές με 8/13 όπως επίσης 11-6 ριμπάουντ και 11 ασίστ για 2 λάθη. Αντίστοιχα η Χάποελ είχε μετρήσει 13/22 δίποντα, 2/10 τρίποντα, 12/12 βολές, 13-6 ριμπάουντ και 8 ασίστ για 4 λάθη.

Ο Παναθηναϊκός έφτασε και στο +8 (44-52) λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου έχοντας χρησιμοποιήσει εκ νέου ψηλό σχήμα (αλλά με τον Φαρίντ στην πεντάδα αντί του Μήτογλου) με αποτέλεσμα να πάρει τον έλεγχο του αγώνα και να διατηρηθεί ο δείκτης του σκορ σε διψήφιες παρυφές (51-58 στο 24’) και να φτάσει στο +10 (51-61) με τρίποντο του εξαιρετικού Σλούκα στα μέσα της 3ης περιόδου.

Η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς ήταν το +12 (51-63 στο 26’) πριν ακολουθήσει η αντίδραση της Χάποελ έξω από τα 6.75 μέτρα και με επιμέρους 8-2 μείωσε σε 59-65 δύο λεπτά πριν από το τέλος του γ’ δεκαλέπτου. Και πάλι. Το τάιμ άουτ του Άταμαν επανέφερε την... ταξη και έφερε τον Παναθηναϊκό εκ νέου στο +12 (63-75) χάρη στους Σορτς και Ναν, αλλά ένα τρίποντο του Μάλκολμ από το κέντρο με τη λήξη της περιόδου έφερε και πάλι την διαφορά κάτω από τους 10 πόντους (66-75 στο 30').

Η διαφορά επέστρεψε στο +11 για τον Παναθηναϊκό (69-80) λίγο μετά την έναρξη της τέταρτης και τελευταίας περιόδου αλλά και πάλι η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έβγαλε αντίδραση, βρήκε λύσεις μέσα και έξω από το καλάθι των «πρασίνων» και με επιμέρους 19-6 πήρε προβάδισμα με 88-86 στο 37΄. Ένα διάστημα όπου δεν λειτούργησε τίποτε για τον Παναθηναϊκό, ούτε στην επίθεση, αλλά ούτε και στην άμυνά του. Στο τελευταίο λεπτό οι ομάδες μπήκαν ισόπαλες στους 88 πόντους και οι πράσινοι έχασαν διπλή ευκαιρία να προηγηθούν στα 50''.

Ένα challenge του Άταμαν για κατοχή της μπάλας έδωσε την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να βρει νέα επίθεση αλλά και πάλι ο Κέντρικ Ναν αστόχησε σε mid range, με τον Κρις Τζόουνς με 2/2 βολές να γράφει το 90-88 για την Χάποελ στα 24''. Ακολούθησε νέο άστοχο του Αμερικανού γκαρντ με αποτέλεσμα να γείρει ολοκληρωτικά η πλάστιγγα στην ισραηλινή ομάδα για την τελική επικράτηση.

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 44-48, 66-75, 92-88.

