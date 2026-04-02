Η Άρσεναλ δίνει 100 εκατομμύρια για το «διαμαντάκι» της Λεβερκούζεν

Η Άρσεναλ σκοπεύει να δώσει 100 εκατομμύρια ευρώ για ανερχόμενο αστέρα της Λεβερκούζεν, Κρίστιαν Κοφανέ, σύμφωνα με την Bild.

Η Άρσεναλ φαίνεται πρόθυμη να βγάλει από τα ταμεία της 100 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει «δικό» της ελπιδοφόρο ταλέντο της Μπάγερ Λεβερκούζεν. Ο λόγος για τον 19χρονο Κρίστιαν Κοφανέ που έχει μαγνητίσει τα βλέμματα της ποδοσφαιρικής Ευρώπης, τον οποίο αντιμετώπισαν οι «κανονιέρηδες» στους «16» του Uefa Champions League.

Σύμφωνα με τη Bild, ο νεαρός επιθετικός έχει τραβήξει την προσοχή πολλών κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης. Ρεάλ Μαδρίτης και Άρσεναλ είναι οι επικρατέστερες, με τη Βασίλισσα να τον παρακολουθεί στενά από τα πρώτα βήματα του στην Bundesliga.

Προβάδισμα φαίνεται να έχει η ομάδα του Λονδίνου για το ερχόμενο καλοκαίρι, προκειμένου να ενισχύσει τη γραμμή κρούσης της. Ο ατζέντης του παίκτη εκτιμά πως πρόκειται για έναν παίκτη αξίας 100 εκατ. ευρώ.

Ο νεαρός Καμερουνέζος βρίσκεται και στο... ραντάρ της Μπάγερν Μονάχου, η οποία συνηθίζει να «κλέβει» το νέο αίμα του γερμανικού πρωταθλήματος. Οι Βαυαροί έχουν επικοινωνήσει με την πλευρά του παίκτη, χωρίς ωστόσο να του έχουν κάνει κάποια επίσημη πρόταση, σύμφωνα με τη Bild.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

