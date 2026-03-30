Το… καρέ ομάδων που θέλουν τον Αντετοκούνμπο

Τέσσερις ομάδες παρακολουθούν την περίπτωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο και αναμένεται να κινηθούν για την απόκτησή του το καλοκαίρι.

Οι Μιλγουόκι Μπακς αποκλείστηκαν από τα play-offs για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια και το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον οργανισμό μόνο βέβαιο δεν είναι.

Ο «Greek Freak» έχει συνδεθεί με αρκετές ομάδες και σύμφωνα με τον Κερκ Γκόλντσμπερι του «The Ringer», τέσσερις οργανισμοί έχουν αρκετές πιθανότητες να τον κάνουν δικό τους. Αυτοί είναι οι: Χιούστον Ρόκετς, Ορλάντο Μάτζικ, Νιου Γιορκ Νικς και Κλίβελαντ Καβαλίερς.