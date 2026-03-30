Το… καρέ ομάδων που θέλουν τον Αντετοκούνμπο
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Τέσσερις ομάδες παρακολουθούν την περίπτωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο και αναμένεται να κινηθούν για την απόκτησή του το καλοκαίρι.
Οι Μιλγουόκι Μπακς αποκλείστηκαν από τα play-offs για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια και το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον οργανισμό μόνο βέβαιο δεν είναι.
Ο «Greek Freak» έχει συνδεθεί με αρκετές ομάδες και σύμφωνα με τον Κερκ Γκόλντσμπερι του «The Ringer», τέσσερις οργανισμοί έχουν αρκετές πιθανότητες να τον κάνουν δικό τους. Αυτοί είναι οι: Χιούστον Ρόκετς, Ορλάντο Μάτζικ, Νιου Γιορκ Νικς και Κλίβελαντ Καβαλίερς.