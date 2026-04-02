ΠΑΟΚ: Θετικά νέα από τους διεθνείς, συνεχίζει εκτός ο Ζίβκοβιτς

Οι επιστροφές των διεθνών ήταν το βασικό ζητούμενο στην προπόνηση της Πέμπτης (2/4) στη Νέα Μεσημβρία, με τον ΠΑΟΚ να μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για την πρεμιέρα των Play Offs.

Οι Γιάννης Κωνσταντέλιας, Χρήστος Ζαφείρης και Δημήτρης Χατσίδης επέστρεψαν στις προπονήσεις, με τους δύο πρώτους να προπονούνται κανονικά, παρά το γεγονός ότι δεν αγωνίστηκαν στο φιλικό της Εθνικής με την Ουγγαρία, ενώ ο Χατσίδης δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι της Ελπίδων με τη Γερμανία.

Σε κανονικό ρυθμό δούλεψε και ο Γιάννης Μιχαηλίδης, που αφήνει πίσω του το πρόβλημα και τίθεται ξανά στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Αντίθετα, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς συνέχισε θεραπεία και παραμένει εκτός, με τα δεδομένα να δείχνουν ότι δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι της Κυριακής στην Τούμπα. Ο Σέρβος αρχηγός, με την επιδραστική παρουσία του στη φετινή σεζόν, αποτελεί κομβική απουσία για τον «Δικέφαλο».

Την ίδια στιγμή, οι Τζόντζο Κένι και Σουαλιό Μεϊτέ ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο και θα ξεκαθαρίσει την τελευταία στιγμή αν μπορούν να μπουν στην αποστολή.

Στον ΠΑΟΚ περιμένουν και τον Χόρχε Σάντσες να μπει την Παρασκευή (3/4) στις προπονήσεις, μετά το τέλος των υποχρεώσεων με την ομάδα του Μεξικού και το υπερατλαντικό ταξίδι.

Η προπόνηση της ημέρας περιλάμβανε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι κατοχής και δουλειά στην αμυντική τακτική, με το τεχνικό επιτελείο να δίνει έμφαση στις λεπτομέρειες ενόψει του ντέρμπι.

