ΠΑΟΚ: Θετικά νέα από τους διεθνείς, συνεχίζει εκτός ο Ζίβκοβιτς

ΠΑΟΚ: Θετικά νέα από τους διεθνείς, συνεχίζει εκτός ο Ζίβκοβιτς

Οι διεθνείς επέστρεψαν και ανέβασαν ρυθμούς, όμως ο ΠΑΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με αμφίβολους Κένι, Μεϊτέ και χωρίς τον Ζίβκοβιτς.

Οι επιστροφές των διεθνών ήταν το βασικό ζητούμενο στην προπόνηση της Πέμπτης (2/4) στη Νέα Μεσημβρία, με τον ΠΑΟΚ να μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για την πρεμιέρα των Play Offs.

Οι Γιάννης Κωνσταντέλιας, Χρήστος Ζαφείρης και Δημήτρης Χατσίδης επέστρεψαν στις προπονήσεις, με τους δύο πρώτους να προπονούνται κανονικά, παρά το γεγονός ότι δεν αγωνίστηκαν στο φιλικό της Εθνικής με την Ουγγαρία, ενώ ο Χατσίδης δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι της Ελπίδων με τη Γερμανία.

Σε κανονικό ρυθμό δούλεψε και ο Γιάννης Μιχαηλίδης, που αφήνει πίσω του το πρόβλημα και τίθεται ξανά στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Αντίθετα, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς συνέχισε θεραπεία και παραμένει εκτός, με τα δεδομένα να δείχνουν ότι δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι της Κυριακής στην Τούμπα. Ο Σέρβος αρχηγός, με την επιδραστική παρουσία του στη φετινή σεζόν, αποτελεί κομβική απουσία για τον «Δικέφαλο».

Την ίδια στιγμή, οι Τζόντζο Κένι και Σουαλιό Μεϊτέ ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο και θα ξεκαθαρίσει την τελευταία στιγμή αν μπορούν να μπουν στην αποστολή.

Στον ΠΑΟΚ περιμένουν και τον Χόρχε Σάντσες να μπει την Παρασκευή (3/4) στις προπονήσεις, μετά το τέλος των υποχρεώσεων με την ομάδα του Μεξικού και το υπερατλαντικό ταξίδι.

Η προπόνηση της ημέρας περιλάμβανε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι κατοχής και δουλειά στην αμυντική τακτική, με το τεχνικό επιτελείο να δίνει έμφαση στις λεπτομέρειες ενόψει του ντέρμπι.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπαρτσελόνα: Επέστρεψε στη Βαρκελώνη ο Ραφίνια, στόχος του το clasico

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα δεδομένα με τους τραυματίες στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανάρτηση επευφημίας του ΑΠΟΕΛ στον Πάμπλο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Ψάχνεται» να πουλήσει τον Ουγκάρντε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Είδατε ότι τσακωθήκαμε, αλλά δεν είμαι τρελός να τον θέσω εκτός ομάδας»

EUROLEAGUE

|

Category image

Έκλεισαν ραντεβού στους τελικούς Sabbianco Aνόρθωση και Παρνασσός

Χαντμπολ

|

Category image

Η ΑΕΚ δεν λύγισε στο γήπεδο που πέρσι διαλύθηκε

Ελλάδα

|

Category image

Πλησιάζει στην Μπαρτσελόνα ο Μπαστόνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φ. Κωνσταντίνου: «Θα συμφωνήσω με τον κ. Πετεβίνο, αν και αργοπορημένος μερικά χρόνια»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι αριθμοί μιλούν, η εικόνα... τρομάζει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξέσπασε η σύζυγος του Λουτσέσκου κατά των Ρουμάνων δημοσιογράφων: «Κρυβόμασταν κάτω από τα καθίσματα»

Ελλάδα

|

Category image

Μικρή άνοδος Τσιτσιπά, μικρή πτώση για Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Δημητρίου: Τραυματισμοί, αλλαγές και στόχος η νίκη στο μεγάλο ντέρμπι με Ομόνοια

ΑΕΚ

|

Category image

Οι παίκτες της Παρτίζαν φόρεσαν μπλούζες για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χαμός στη Σεβίλλη: Υποδοχή με ύβρεις και απειλές από κουκουλοφόρους μετά την ήττα από την Οβιέδο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

