Ο λαός μίλησε: Αυτόν θέλουν οι Ιταλοί στην Εθνική

Η «Σκουάντρα Ατζούρα» θα απουσιάσει για τρίτη διαδοχική διοργάνωση από τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή, γεγονός πρωτοφανές για μια χώρα με τέσσερις κατακτήσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η αποτυχία αυτή δεν έγινε αποδεκτή με ψυχραιμία από τους φιλάθλους, οι οποίοι αντέδρασαν έντονα, δείχνοντας ξεκάθαρα τη δυσαρέσκειά τους προς τη διοίκηση της ομοσπονδίας.

Επιπλέον, ο Τζενάρο Γκατούζο μοιάζει βέβαιο πως θα αποτελέσει παρελθόν, με τα σενάρια για τον αντικαταστάτη του που θα αναλάβει να χτίσει μια πιο επιτυχημένη Ιταλία για τα επόμενα χρόνια δίνουν και… παίρνουν.

Νωρίτερα μέσα στη μέρα, εμφανίστηκε για πρώτη φορά από το footmercato το όνομα του Ζοσέ Μουρίνιο, ενώ η Corriere dello Sport άφησε την κατάσταση στα χέρια του κόσμου, δημιουργώντας ένα poll για τον ποιος θα είναι ο καταλληλότερος για νέος τεχνικός της «Σκουάντρα Ατζούρα».

Ο Μουρίνιο είναι πρώτος στη σχετική λίστα με 27% ποσοστό ψήφων, ενώ ακολουθούν κατά σειρά οι Κόντε, Αλέγκρι και Μαντσίνι.

Το poll των Ιταλών και η πρωτιά του Μουρίνιο:

