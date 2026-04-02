Ανησυχία στην Μπάγερν, αμφίβολος ο Κέιν για Ρεάλ

Ρεάλ Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου συγκρούονται το βράδυ της Τρίτης (07/04, 22:00) στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για τον πρώτο προημιτελικό του Champions League με φόντο την είσοδο στα ημιτελικά.

Στους Βαυαρούς υπάρχει έντονη ανησυχία καθώς καθόλου βέβαιη δε θεωρείται η συμμετοχή του Χάρι Κέιν στον πρώτο αγώνα του ζευγαριού. Σύμφωνα με τη Bild, ο Άγγλος διεθνής αρχισκόρερ δεν έχει ξεπεράσει ακόμα πλήρως το πρόβλημα που στο πόδι. Ο 32χρονος άσος δεν αγωνίστηκε στο πρόσφατο φιλικό των «Τριών Λιονταριών» απέναντι στην Ιαπωνία και η συμμετοχή του στο μεγάλο ματς της Τρίτης θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Η Bild αναφέρει πως ο σταρ της Μπάγερν Μονάχου δε μπόρεσε να βγάλει τη σημερινή (02/04) ομαδική προπόνηση της ομάδας του, καθώς έκανε μόνος του ποδήλατο στο γυμναστήριο.

Αν εν τέλει ο Κέιν δεν καταφέρει να ξεπεράσει στο 100% τον τραυματισμό του, η γερμανική... μηχανή θα στερηθεί το πιο κομβικό «γρανάζι» της, κόντρα στους Μαδριλένους, σε πέντε ημέρες.

