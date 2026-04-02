Ανησυχία στην Μπάγερν, αμφίβολος ο Κέιν για Ρεάλ
Δημοσιευτηκε:
Συναγερμός στο στρατόπεδο της Μπάγερν Μονάχου αναφορικά με την κατάσταση του Χάρι Κέιν ενόψει του πρώτου προημιτελικού του Champions League, απέναντι στη Ρεάλ.
Ρεάλ Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου συγκρούονται το βράδυ της Τρίτης (07/04, 22:00) στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για τον πρώτο προημιτελικό του Champions League με φόντο την είσοδο στα ημιτελικά.
Στους Βαυαρούς υπάρχει έντονη ανησυχία καθώς καθόλου βέβαιη δε θεωρείται η συμμετοχή του Χάρι Κέιν στον πρώτο αγώνα του ζευγαριού. Σύμφωνα με τη Bild, ο Άγγλος διεθνής αρχισκόρερ δεν έχει ξεπεράσει ακόμα πλήρως το πρόβλημα που στο πόδι. Ο 32χρονος άσος δεν αγωνίστηκε στο πρόσφατο φιλικό των «Τριών Λιονταριών» απέναντι στην Ιαπωνία και η συμμετοχή του στο μεγάλο ματς της Τρίτης θα κριθεί την τελευταία στιγμή.
Η Bild αναφέρει πως ο σταρ της Μπάγερν Μονάχου δε μπόρεσε να βγάλει τη σημερινή (02/04) ομαδική προπόνηση της ομάδας του, καθώς έκανε μόνος του ποδήλατο στο γυμναστήριο.
Αν εν τέλει ο Κέιν δεν καταφέρει να ξεπεράσει στο 100% τον τραυματισμό του, η γερμανική... μηχανή θα στερηθεί το πιο κομβικό «γρανάζι» της, κόντρα στους Μαδριλένους, σε πέντε ημέρες.
