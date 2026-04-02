Τέλος από την προεδρία της ιταλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας ο Γκραβίνα

Η νέα αποτυχία για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ιταλίας και η απουσία της από τρίτο σερί Παγκόσμιο Κύπελλο, ήταν δεδομένο ότι θα έφερνε αλλαγές κι αυτές δεν άργησαν.

Ο Γκαμπριέλε Γκραβίνα παραιτήθηκε από τον προεδρικό θώκο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας και στις 22 Ιουνίου θα γίνουν εκλογές για ν’ αναδειχθεί ο άνθρωπος που θα βρεθεί στην κεφαλή.

Στη θητεία του Γκραβίνα, η «σκουάντρα ατζούρα» κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή της Ευρώπης στο Euro 2020 που διεξήχθη με έναν χρόνο αναβολή, ωστόσο, απέτυχε να βρεθεί στο Μουντιάλ του ’22 και του ’26 και αποκλείστηκε στους «16» του Euro 2024.

Ο απερχόμενος πρόεδρος, ενώ πριν από μερικές ώρες ξεκαθάριζε προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν υφίσταται ζήτημα παραίτησής του, τελικά αφουγκράστηκε το γενικότερο κλίμα και επέλεξε ν’ αποχωρήσει.

