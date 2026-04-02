Έλειπε ο πρωταγωνιστής... και ακόμη τρεις πράσινοι

Ο ΠΑΣΠ και η Unicars βράβευσαν το βράδυ της Πέμπτης (2/4) τους MVP κάθε αγωνιστικής της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος, όμως ο... πολυτιμότερος των πολυτιμότερων, δεν ήταν εκεί.

Ο λόγος για τον Γουίλι Σεμέδο, ο οποίος αναδειχθηκε MVP σε τέσσερις (!) διαφορετικές αγωνιστικές του πρωταθλήματος, ωστόσο δεν μπόρεσε να παρευρευθεί στην εκδήλωση για να παραλάβει το βραβείο του.

Απόντες ήταν άλλοι τρεις... πράσινοι, οι δύο συμπαίκτες του στην Ομόνοια, Γιόβετιτς και Μαέ, καθώς και ο Καλούλου του Άρη.

Οι τέσσερις ποδοσφαιριστές θα παραλάβουν σύντομα τα βραβεία τους.

