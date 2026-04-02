Μάρεϊ «φωτιά» με 10 τρίποντα και buzzer beater

Οι Νάγκετς συνέχισαν την εξαιρετική τους πορεία, επικρατώντας με 130-117 των Τζαζ, έχοντας σε τρομερή βραδιά τον Τζαμάλ Μάρεϊ.

Ο Καναδός γκαρντ ήταν ασταμάτητος, σημειώνοντας 37 πόντους με 10 εύστοχα τρίποντα, ενώ ξεχώρισε και με ένα εντυπωσιακό σουτ από το κέντρο του γηπέδου στη λήξη της πρώτης περιόδου.

Ο Μάρεϊ μπήκε «καυτός» στο παιχνίδι, ευστοχώντας στα πρώτα του σουτ και δίνοντας από νωρίς σημαντικό προβάδισμα στους Νάγκετς.

Το buzzer beater από το κέντρο αποτέλεσε την κορυφαία στιγμή του πρώτου δωδεκαλέπτου, βάζοντας «φωτιά» στο γήπεδο και ανεβάζοντας τη διαφορά.

Καθοριστική ήταν και η παρουσία του Νίκολα Γιόκιτς, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με triple-double (15 πόντοι, 17 ριμπάουντ, 12 ασίστ), συνεχίζοντας τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του.

Οι Νάγκετς είχαν πολυφωνία στην επίθεση, με τον Κρίστιαν Μπράουν και τον Καμ Τζόνσον να συμβάλλουν σημαντικά.

Για τη Γιούτα, ο Μπράις Σενσαμπό ξεχώρισε με 28 πόντους, ενώ ο Κάιλ Φιλιπόφσκι είχε 25 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

Μάτζικ-Χοκς 101-130

Γουίζαρντς-Σίξερς 131-153

Χιτ-Σέλτικς 129-147

Μπουλς-Πέισερς 126-145

Ρόκετς-Μπακς 119-113

Γκρίζλις-Νικς 119-130

Ράπτορς-Κινγς 115-123

Τζαζ-Νάγκετς 117-130

Γουόριορς-Σπερς 113-127