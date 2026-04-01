ΛεΜπρόν και Ντόντσιτς έγραψαν ιστορία με τρία ρεκόρ στη νίκη των Λέικερς!

Σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκονται οι Λέικερς, με τους «λιμνανθρώπους» να επικρατούν τα ξημερώματα της Τετάρτης (01/04) με σκορ 127-113 των Κλίβελαντ Καβαλίερς στο Λος Άντζελες, φτάνοντας έτσι τις τέσσερις διαδοχικές νίκες.

Μια βραδιά που θα μείνει στην ιστορία του οργανισμού, αλλά και του ΝΒΑ, καθώς, τόσο ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, όσο και ο Λούκα Ντόντσιτς έσπασαν μεγάλα ρεκόρ!

Συγκεκριμένα, ο «Βασιλιάς» ανέβηκε σε μία ακόμη κορυφή στην σπουδαία καριέρα του, καθώς πανηγύρισε την 1.229η νίκη του στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ και ξεπέρασε στην σχετική λίστα τον θρυλικό, Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ!

Από την άλλη πλευρά, ο «Luka Magic» έγινε ο τρίτος νεότερος παίκτης που φτάνει τους 15.000 πόντους στην καριέρα του, αφήνοντας πίσω τους Κόμπι Μπράιαντ και Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, με τους ΛεΜπρόν και Ντουράντ να είναι οι μοναδικοί που πέτυχαν κάτι αντίστοιχο σε μικρότερη ηλικία!

Τέλος, ο Σλοβένος σούπερ σταρ έγραψε ιστορία και στους Λέικερς, αφού «έσπασε» το ρεκόρ 20 ετών που κατείχε ο αείμνηστος Κόμπι Μπράιαντ με τους περισσότερους πόντους σε ένα ημερολογιακό μήνα με τη φανέλα του συλλόγου, φτάνοντας τους 579 μέσα στον Μάρτιο!

