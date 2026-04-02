Απόλυτος κυρίαρχος ο Παναθηναϊκός, «σκούπισε» τον Ολυμπιακό και έφυγε για τελικούς!

Κυρίαρχος Παναθηναϊκός, «σκούπισε» τον Ολυμπιακό και προκρίθηκε με επιβλητικό τρόπο στους τελικούς της Novibet Volley League!

Πραγματοποιώντας επιβλητική εμφάνιση στο κατάμεστο κλειστό του Μετς, οι «πράσινοι» δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στον μεγαλύτερό τους αντίπαλο και πανηγύρισαν την «καθαρή» νίκη με 3-0 σετ (25-16, 25-18, 25-22), για να πάρουν την πρόκριση στους τελικούς, όπου θα διεκδικήσουν τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο τους, κόντρα στο νικητή του ζευγαριού Μίλων-ΠΑΟΚ!

Κορυφαίοι για τους νικητές, οι οποίοι κυριάρχησαν σε σερβίς και μπλοκ, ήταν οι Νίλσεν , Γιάντσουκ, οι οποίοι τελείωσα τις περισσότερες φάσεις που πήραν, μαζί με τον μαέστρο Σπίριτο! Από την άλλη, για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι πάλεψαν μέχρι τέλους μόνο στο τρίτο σετ, δεν ξεχώρισε κάποιος, με τους περισσότερους να μένουν σε... ρηχά νερά.

Αυτή ήταν η ένατη συνεχόμενη νίκη του Παναθηναϊκού σε ντέρμπι «αιωνίων» για το πρωτάθλημα, ενώ οι Πειραιώτες έχουν να πανηγυρίσουν νίκη στην έδρα των «πράσινων» από τον Νοέμβριο του 2024 και έμειναν εκτός τελικών για πρώτη φορά μετά από τη σεζόν 2015-16!

Το ματς:

Το ντέρμπι ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να παίρνει μικρά προβαδίσματα και να ξεφεύγει για πρώτη φορά με διαφορά τριών πόντων (8-5), μετά από εντυπωσιακό μπλοκ του Πρωτοψάλτη στον Ατανασίεβιτς, ενώ μετά από ένα επιτυχημένο video challenge του Ανδρεόπουλου οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 9-5.

Ο Ολυμπιακός μείωσε σε 9-7, όμως ο Παναθηναϊκός βρήκε ξανά ρυθμό και επέβαλε την ανωτερότητά του, ξεφεύγοντας αρχικά με 12-7 και στη συνέχεια με 18-10! Ο Γκάσμαν με άσο και ο Βουλκίδης με μπλοκ του στον Σέντλατσεκ έκαναν το 21-12, ενώ οι «πράσινοι» συνέχισαν να κυριαρχούν, φτάνοντας με άνεση στο 25-16!

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με άσο του Βουλκίδη και με τους Νίλσεν, Γιάντσουκ να διαμορφώνουν το 3-1, πριν οι Ατανασίεβιτς και Πέριν μειώσουν στον πόντο (5-4) για τον Ολυμπιακό. Ένα κακό τελείωμα του Νίλσεν έφερε την ισοφάριση, όμως ο Παναθηναϊκός έφτιαξε σερί 3-0 για να ξεφύγει με 8-5, διατηρώντας συνεχώς την υπέρ του διαφορά στους 2-3 πόντους, μέχρι οι φιλοξενούμενοι μειώσουν σε 12-11.

Ωστόσο, οι «πράσινοι» βρήκαν ξανά ρυθμό και αφού αρχικά ξέφυγαν με 16-11, συνέχισαν να έχουν το μομέντουμ για να διατηρηθούν στο +5, μέχρι να φτάσουν στο 25-18 και να κάνουν το 2-0 στα σετ, έχοντας για πρωταγωνιστή τους τον Νίλσεν, ο οποίος έγινε ο πρώτος διψήφιος με 11 πόντους!

Το τρίτο σετ ξεκίνησε με πέντε διαδοχικά λάθος σερβίς από τις δύο ομάδες, ενώ ο Ολυμπιακός προηγήθηκε για πρώτη φορά στο ματς μετά από ένα εντυπωσιακό ράλι, πριν ο Νίλσεν εκτελέσει άουτ για το 4-6! Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με πόντους από Πρωτοψάλτη και Νίλσεν, ενώ στη συνέχεια πέρασαν μπροστά με 10-9 και με 11-9 μετά από μπλοκ του Γκάσμαν στον Σέντλατσεκ!

Ο Παναθηναϊκός ξέφυγε με 14-10, με τον Γιάντσουκ να γίνεται και εκείνος διψήφιος, ενώ το 18-13 ήρθε μετά από μπλοκ του Βουλκίδη, με τον Ολυμπιακό να αντιδρά, ισοφαρίζοντας σε 20-20. Ωστόσο, στην «τελική ευθεία» οι «πράσινοι» ήταν πιο ψύχραιμοι, φτάνοντας στο 25-22 για να πάρει τη νίκη που του έδωσε την πρόκριση στους τελικούς!

