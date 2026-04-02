Ενοχλημένη με την Αγγλία η Ρεάλ για τη διαχείριση του Μπέλιγχαμ

Η Εθνική Αγγλίας συμπεριέλαβε στις πρόσφατες κλήσεις της απέναντι σε Ουρουγουάη και Ιαπωνία τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, χωρίς να του δώσει αγωνιστικά λεπτά. Σύμφωνα με την Daily Mail, το γεγονός αυτό δυσαρέστησε τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο διεθνής Άγγλος μέσος δεν είχε αναρρώσει πλήρως από τον τραυματισμό του στον οπίσθιο μηριαίο.

Οι άνθρωποι της Βασίλισσας θεωρούν πως ο παίκτης τους έκανε άσκοπα ταξίδια καθώς δεν αγωνίστηκε, ενώ θα μπορούσε να καθίσει στη Μαδρίτη και να ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής των Τριών Λιονταριών, Τόμας Τούχελ, θεώρησε ρίσκο τη συμμετοχή του στα παιχνίδια, καθώς τον θέλει ετοιμοπόλεμο για το Μουντιάλ που σιγά-σιγά πλησιάζει, ωστόσο οι Μαδριλένοι δε φάνηκε να ικανοποιούνται ακόμα και με τη μη χρησιμοποίηση του άσου τους.

