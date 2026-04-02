Με το πόδι στο γκάζι Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ στη γιορτή των MVP!

Σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ποδοσφαιρική διάκριση, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.) και η Unicars, επίσημος αντιπρόσωπος της Volkswagen στην Κύπρο, βράβευσαν απόψε (02/04/26) τους πολυτιμότερους ποδοσφαιριστές της κάθε αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στον εκθεσιακό χώρο της Volkswagen στη Λευκωσία, αποτέλεσε το επιστέγασμα της προσπάθειας των ποδοσφαιριστών οι οποίοι ξεχώρισαν στις 26 αγωνιστικές της πρώτης φάσης.

Τις απονομές των βραβείων έκαναν εκ μέρους της Unicars οι Χρύση Νικολάου (Head of Marketing), Πόλυς Πολυδώρου (Chief Operating Officer) και Σάββας Παύλου (Dealers Network Sales Manager) και από πλευράς ΠΑ.Σ.Π. ο εκτελεστικός πρόεδρος, Σπύρος Νεοφυτίδης και το μέλος του Δ.Σ., Βαγγέλης Κυριάκου.

Η ανάδειξη των νικητών έγινε με απόλυτα αντικειμενικά κριτήρια, μέσα από την εξειδικευμένη ανάλυση του διεθνούς δείκτη ποδοσφαιρικής αξιολόγησης SportsBase, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αθλητικής Ανάλυσης (INSA).

Σε αντίθεση με πέρσι, όπου για πρώτη φορά από τη θέσπιση των βραβείων «MVP of The Week by Unicars», νικητής σε κάθε αγωνιστική είχε αναδειχθεί διαφορετικός ποδοσφαιριστής, φέτος τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά, καθώς τρεις ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας ανέβησαν στο «βάθρο» των MVP πάνω από μια φορά.

Οι «πράσινοι» είχαν την τιμητική τους στην εκδήλωση, καθώς οι ποδοσφαιριστές τους συγκέντρωσαν 11 από τα 26 βραβεία! Ο Willy Semedo αναδείχθηκε MVP τέσσερις φορές, ακολούθησε ο Γιάννης Μασούρας με τρεις διακρίσεις, ο Stevan Jovetic με δύο, ενώ τον τίτλο του πολυτιμότερου κέρδισαν, επίσης, οι Ewandro Costa και Ryan Mmaee. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την 4η μέχρι τη 10η αγωνιστική στον «θρόνο» του πολυτιμότερου βρισκόταν σταθερά ποδοσφαιριστής του «τριφυλλιού!».

Εντυπωσιακό πλουραλισμό επέδειξε και ο ΑΠΟΕΛ στα φετινά βραβεία, καθώς έξι διαφορετικοί ποδοσφαιριστές του αναδείχθηκαν πολυτιμότεροι. Συγκεκριμένα, τον τίτλο του MVP εξασφάλισαν οι Κώστας Σταφυλίδης, Nanu, Vid Belec, Κωνσταντίνος Λαΐφης, Dalcio και Mathias Tomas.

Στη λίστα των διακριθέντων, Άρης και Πάφος FC κατέγραψαν τριπλή εκπροσώπηση. Την επιτυχία της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» υπέγραψαν οι Anderson Correia, Gedeon Kalulu και Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ενώ για την ομάδα της Πάφου το βραβείο εξασφάλισαν οι Joao Correia, Bruno Felipe και Anderson Silva. Επιπλέον, τη δική τους σφραγίδα στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος άφησαν οι Nicolas Andereggen (Εθνικός Άχνας), Garry Rodrigues (Απόλλων) και Stefano Sensi (Ανόρθωση), οι οποίοι αναδείχθηκαν από μια φορά πολυτιμότεροι.

Αναλυτικά, η λίστα με τους κορυφαίους των 26 αγωνιστικών της πρώτης φάσης: