Με εξάρα φορτσάρει για τελικό και το τέταρτο σερί η ΑΕΛ!

Ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης για την τελική φάση του πρωταθλήματος Φούτσαλ πήρε η ΑΕΛ η οποία στον πρώτο αγώνα των ημιτελικών με την Αραράτ επικράτησε με 6-2 στην αρένα «Νίκος Σολομωνίδης».

Μετά από ένα... σχετικά στείρο πρώτο ημίχρονο (1-0 με γκολ του Σκαρπάρη στο 5΄), στην επανάληψη οι γαλαζοκίτρινοι έφτασαν αρχικώς στο 3-0 (23΄ Σκαρπάρης, 26΄ Κρέκος), ενώ αφότου οι φιλοξενούμενοι μείωσαν (με Ναλμπαντιάν στο 33΄), ο Κάντζο σκόραρε άλλα δύο γκολ για την ΑΕΛ (34΄, 35΄) για το 5-1. Στο τελευταίο λεπτό, ο Δραγατάκης μείωσε σε 5-2 και αμέσως μετά ο Σωκράτους διαμόρφωσε το τελικό 6-2 για τους Λεμεσιανούς, οι οποίοι διεκδικούν το τέταρτο συνεχόμενο πρωτάθλημά τους.

Ο δεύτερος αγώνας θα γίνει στις 20 Απριλίου στην έδρα της Αραράτ και, εάν χρειαστεί τρίτος, θα οριστεί νέα ημερομηνία (η πρόκριση κρίνεται στις δύο νίκες).

Θυμίζουμε ότι το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών συνθέτουν Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ, με τον πρώτο τους αγώνα να είναι ορισμένος για το βράδυ της Παρασκευής (3/4, 20:00).