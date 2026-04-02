Οι γυναίκες της Μπαρτσελόνα σμπαράλιασαν ξανά με 6άρα τη Ρεάλ και πέρασαν στα ημιτελικά!

Σε sold-out «Καμπ Νόου» με το σκορ του πρώτου αγώνα στο 6-2 για την ομάδα της Καταλονίας, το απόγευμα προβλεπόταν εορταστικό σε ακόμα ένα clasico γυναικών.

Κι όμως, η Μπαρτσελόνα δεν ήθελε απλά να… βγάλει αγγαρεία 90 λεπτών, αλλά ισοπέδωσε πάλι τη μεγάλη της αντίπαλο, κατατροπώνοντας και δεύτερη φορά τη «βασίλισσα» με το τελικό 6-0 για την πρόκριση στα ημιτελικά του φετινού Champions League!

Το σύνολο της Καταλονίας πριν καν τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου στο ντέρμπι είχε πάρει προβάδισμα τριών τερμάτων κι όμως συνέχισε δίχως να επιδείξει ούτε ίχνος ελέους κόντρα στις Μαδριλένες.

Τα «μπλαουγκράνα» κορίτσια βρήκαν δίχτυα με πέντε διαφορετικές σκόρερ, με την Πουτέγιας ν’ ανοίγει το σκορ στο 8’ και ν’ ακολουθούν οι Γκράχαμ (16’, 55’), Παρέδες (27’), Παχόρ (34’) και Μπρουτς (74’).

sport-fm.gr