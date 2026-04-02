Ώθηση και από τα αποτελέσματα!

Μέσω και ενδεχόμενων αγωνιστικών επιτυχιών θα δοθεί περισσότερη ώθηση και στην οικονομική εκστρατεία

Mε τη μάχη για οικονομική ενίσχυση στον ΑΠΟΕΛ και το γνωστό άνοιγμα της διοίκησης της ομάδας προς τον κόσμο να συνεχίζονται, οι γαλαζοκίτρινοι καλούνται να παλέψουν για να διεκδικήσουν όσες πιθανότητες διάκρισης έχουν στο πρωτάθλημα, αλλά κυρίως στο κύπελλο. Εξάλλου, σε πρόσφατη συνέντευξή του ο πρόεδρος Χάρης Φωτίου έθεσε το θέμα στην ορθή του διάσταση, τονίζοντας ότι όσα προβλήματα κι αν υπάρχουν, όποιοι κι αν απαρτίζουν το ρόστερ, εκ φύσεως η ομάδα πρέπει να διεκδικεί τα πάντα.

Γνωρίζει φυσικά και ο ίδιος ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα μέσω του πρωταθλήματος για να εξασφαλιστεί το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Τα όνειρα όμως είναι δεδομένα για κατάκτηση του κυπέλλου μετά από χρόνια. Εξάλλου, μέσω και ενδεχόμενων αγωνιστικών επιτυχιών θα δοθεί περισσότερη ώθηση και στην οικονομική εκστρατεία, που κακά τα ψέματα είναι το φλέγον θέμα αυτή τη στιγμή στον ΑΠΟΕΛ.

Εντός του τρέχοντος μήνα, ο ΑΠΟΕΛ θα κληθεί να δώσει έξι συνολικά παιχνίδια. Τα τέσσερα από αυτά στο πρωτάθλημα και τα άλλα δύο στο κύπελλο. Μετά τη διακοπή, θα υποδεχθεί τον Άρη (05/02, 17:00), έχοντας ευκαιρία να απομακρυνθεί από την 6η θέση (έχει 45 βαθμούς έναντι 44 της «ελαφράς ταξιαρχίας»). Από εκεί και πέρα, θα παίξει με τις δύο από τις τρεις προπορευόμενες ομάδες στον βαθμολογικό πίνακα, πρώτα κόντρα στον τρίτο Απόλλωνα (14/04) και έπειτα απέναντι στην Ομόνοια (18/04) που οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος.

Στην πρώτη τη τάξει διοργάνωση, εντός Απριλίου, θα παίξει με την Πάφος FC, ένα παιχνίδι που είναι ενδιάμεσα των δύο αγώνων που θα δώσουν οι γαλαζοκιτρίνοι στα ημιτελικά του κυπέλλου με τον Απόλλωνα. Απέναντι στην ομάδα της Λεμεσού ο ΑΠΟΕΛ θα δώσει το μοναδικό παιχνίδι αυτόν τον μήνα μακριά από το ΓΣΠ, αφού όλα τα υπόλοιπα είναι στο στάδιο της πρωτεύουσας. Το πρώτος ματς με τους κυανόλευκους στο «Αλφαμέγα» είναι στις 22 Απριλίου, ενώ η ρεβάνς στις 29 του μηνός.

