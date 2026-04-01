Αυτόν «ψήνει» για αντί-Σαλάχ η Λίβερπουλ!

Τους τελευταίους μήνες της κοινής τους πορείας διανύουν Λίβερπουλ και Μο Σαλάχ, μετά την πρόσφατη ανακοίνωση του Αιγύπτιου σούπερ σταρ ότι θα αποχωρήσει από τον σύλλογο στο τέλος της τρέχουσας σεζόν μετά από εννέα χρόνια παρουσίας στο «Άνφιλντ».

Ήδη, πολλά δημοσιεύματα αναφέρονται στον πιθανό αντικαταστάτη του στους «reds», με την «Gazzetta dello Sport» να ρίχνει ακόμη ένα όνομα στο... μεταγραφικό τραπέζι.

Σύμφωνα με το ιταλικό Μέσο η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ ενδιαφέρεται για τον Φρανσίσκο Κονσεϊσάο της Γιουβέντους. Ο 23χρονος Πορτογάλος εξτρέμ που κόστισε 32 εκατομμύρια ευρώ στους «μπιανκονέρι» το περασμένο καλοκαίρι, βρίσκεται στο μπλοκάκι του Άρνε Σλοτ και εξετάζεται ως μια ποιοτική προσθήκη με λαμπρό μέλλον.

Τη φετινή σεζόν ο αριστεροπόδαρος μεσοεπιθετικός μετρά 34 συμμετοχές με τέσσερα τέρματα και τρεις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τον σύλλογο του Τορίνου, ενώ δεσμεύεται με συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

