Στον «αέρα» ο Γκατούζο!

Σε οριακό σημείο φαίνεται πως βρίσκεται το μέλλον του Τζενάρο Γκατούζο στον πάγκο της εθνικής Ιταλίας, μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό από τη Βοσνία που άφησε τη «σκουάντρα ατζούρα» εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου για τρίτη συνεχόμενη φορά.

Η Ιταλία ηττήθηκε στα πέναλτι (1-1 κανονική διάρκεια, 4-1 στα πέναλτι) στη Ζένιτσα, σε ένα ματς που ξεκίνησε ιδανικά αλλά εξελίχθηκε σε εφιάλτη. Παρά το προβάδισμα, η αποβολή άλλαξε τις ισορροπίες και η Βοσνία ισοφάρισε στο 79’, στέλνοντας το παιχνίδι στη «ρώσικη ρουλέτα», όπου οι Ιταλοί λύγισαν.

Το αποτέλεσμα αυτό εντείνει την πίεση προς τον Ιταλό τεχνικό, με τα σενάρια περί αποχώρησής του να πληθαίνουν. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να παραιτηθεί, παρά την επιθυμία της ομοσπονδίας να συνεχίσει.

Ο πρόεδρος της FIGC φέρεται να στηρίζει την παραμονή του, ωστόσο το κλίμα δείχνει βαρύ. Ο ίδιος ο Γκατούζο αναμένεται να πάρει τις αποφάσεις του έπειτα από συζητήσεις με ανθρώπους του στενού του κύκλου, όπως ο Τζίτζι Μπουφόν και ο Μασιμίλιανο Αμπροζίνι.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο 48χρονος προπονητής εμφανίστηκε βαθιά συγκινημένος, ζητώντας συγγνώμη από τους φιλάθλους και αφήνοντας ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο για το μέλλον του, τονίζοντας πως προτεραιότητα αυτή τη στιγμή δεν είναι η θέση του, αλλά η επόμενη μέρα της εθνικής ομάδας.

