Τους «άγγιξε» ο Φωτίου

Πέραν από την οργάνωση ενός πλάνου, το οποίο πρέπει να ακολουθηθεί για να οδηγηθεί ο σύλλογος σε καλύτερες μέρες, ο νέος πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ πρέπει να βρει τον τρόπο, να πειστεί ο μέσος ΑΠΟΕΛίστας, πως μπορεί να τα καταφέρει.

Αυτό ήταν και παραμένει το πιο δύσκολο έργο του Χάρη Φωτίου. Στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση, μίλησε με τη γλώσσα της αλήθειας. Έκανε λόγο για τα μεγάλα εμπόδια, που πρέπει να ξεπεράσει το κλαμπ, δεν υποσχέθηκε μεγάλα πράγματα και παρουσίασε με ονόματα και αριθμούς, ένα πλάνο.

Το πιο σημαντικό ωστόσο είναι η πρόθεσή του, να πλησιάσει ως πρόεδρος, τον κόσμο της ομάδας. Δεν είναι τυχαία άλλωστε η εξής αναφορά του στην αρχική ομιλία: «Προσωπικά, δηλώνω από καρδιάς με όλη την δύναμη της ψυχής μου, ότι θα είμαι στοχοπροσηλωμένος, πάντα πειθαρχημένος, υπομονετικός, συλλογικός, λαϊκός και δυναμικός». Σε αυτό το πλαίσιο σημείωσε, πως θα ξεκινήσει άμεσα περιοδεία σε ολόκληρη την Κύπρο, προκειμένου να μιλήσει αλλά και να ακούσει τους προβληματισμούς του κόσμου. Παράλληλα σημείωσε, σε πολλές περιπτώσεις στις τοποθετήσεις του, πως θα υπάρξει πλήρης διαφάνεια για τις ενέργειες της διοίκησής του.

Η πρώτη δημόσια τοποθέτηση του Φωτίου είχε θετικό αντίκρισμα. Τα σχόλια που ακολούθησαν είναι κυρίως θετικά, με τους ΑΠΟΕΛίστες να πιστεύουν πως μπορεί αυτός ο άνθρωπος με σκληρή και μεθοδική δουλειά, να βοηθήσει τον σύλλογο. Δεν είναι τυχαία άλλωστε η ανταπόκριση του κόσμου, που μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες λειτουργίας της οικονομικής εκστρατείας, συνέβαλε στο να ξεπεραστούν οι 100.000 ευρώ.

Εδώ, αξίζει να σημειωθεί, πως η μεγαλύτερη εισφορά έγινε από τους οργανωμένους οπαδούς της ομάδας, οι οποίοι κατέθεσαν το ποσό των 10.000 ευρώ στον λογαριασμό. Γίνεται αντιληπτό ωστόσο, πως ο απλός κόσμος της ομάδας, δεν μπορεί να σηκώσει ολόκληρο το «βάρος» των 5.5 εκατομμύρια ευρώ. Θα πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθούν και οι επιφανείς ΑΠΟΕΛίστες, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν στην εκστρατεία, πολύ μεγαλύτερα ποσά.

Μετά το Πάσχα ο Λαΐφης

Από εκεί πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το αγωνιστικό, προκύπτει νεότερο με την κατάσταση του Κωνσταντίνου Λαΐφη. Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά το Πάσχα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Σταφυλίδη, ο Ελλαδίτης προπονείται κανονικά και θα είναι στη διάθεση του Πάμπλο Γκαρσία για το ματς με τον Άρη, όχι όμως και ο Μάουρερ, που επιστρέφει μετά τον αγώνα με την «Ελαφρά Ταξιαρχία».