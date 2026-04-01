Ο Γιούσης που αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο και ο επόμενος εκπρόσωπος στην ΚΟΠ

Στην απουσία του Αντερέγκεν ο Γιούσης αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στην επίθεση ενόψει Ανόρθωσης. Η απουσία του Αργεντινού στράικερ Νικολά Αντερέγκεν από το παιχνίδι του Σαββάτου με την Ανόρθωση λόγω καρτών μεταφέρει το βάρος στον Ελλαδίτη επιθετικό Χρίστο Γιούση.

Σε φόρμα

Είναι σε φόρμα ο Γιούσης και θα αποτελέσει το μεγάλο επιθετικό όπλο του Βέσκο Μιχαήλοβιτς. Ξεκάθαρα η ελπίδα για γκολ θα πέσει στον Ελλαδίτη επιθετικό. Ο Γιούσης που σκόραρε στο 1-1 με την ΑΕΛ στην απουσία του Αντερέγκεν θα αποτελέσει το επιθετικό ατού των Αχνιωτών κόντρα στην Ανόρθωση.

Δουλειά ο Βέσκο

Ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς δουλεύει εντατικά με τους παίκτες του για να είναι πανέτοιμοι στον αγώνα του Σαββάτου με την Ανόρθωση. Το εκτός έδρας 1-1 με την ΑΕΛ ανέβασε την ψυχολογία όλων στο Δασάκι και υπάρχει πίστη και αισιοδοξία για θετικό αποτέλεσμα.

Πάει για άλλο εκπρόσωπο

Όπως έγινε γνωστό η παραίτηση του εκπροσώπου του Εθνικού στην ΚΟΠ ήταν αναμενόμενη. Σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας δεν υπήρχαν καλές σχέσεις ανάμεσα στον Σουλή και τον Εθνικό. Οπότε μετά την αποχώρηση του Σουλή ο πρόεδρος Κίκης Φιλίππου θα βάλει άλλον εκπρόσωπο του Εθνικού στην ΚΟΠ.