Απώλεια ο Νατέλ, αλλά υπάρχει υλικό

Η διαφαινόμενη αποχώρηση του Λέο Νατέλ για το Καζακστάν, ασφαλώς ήταν κάτι, που δεν επιθυμούσαν στην ΑΕΛ. Ωστόσο από την άλλη, το ποσό που πλησιάζει το μισό εκατομμύριο, είναι τέτοιο, που δεν μπορείς να αρνηθείς. Δεν... μάγεψε ο Βραζιλιάνος επιθετικός στους εφτά περίπου μήνες που ήταν στο ρόστερ, ήταν όμως από τους παίκτες, που έβαλαν το λιθαράκι τους σε κάποιες σημαντικές στιγμές χαράς.

Σίγουρα, θα είναι απώλεια στα δύο παιχνίδια κυπέλλου με αντίπαλο την Πάφος FC (08/04 εντός και 22/04 εκτός) αλλά υπάρχουν επιλογές για τον προπονητή Ούγκο Μαρτίνς. Τόσο για την επίθεση που έπαιξε σε αρκετά ματς, όσο και για τα άκρα της επίθεσης. Για παράδειγμα ο Μασέκο έδειξε κάποιες αρετές, ο Ανδρέας Μακρής όποτε κλήθηκε ήταν παρών, ενώ είναι και οι άλλες δύο προσθήκες του Ιανουαρίου, Μουγκ και Παρούτης. Στο ρόστερ είναι και ο Φορεστιέρι, ο οποίος κουβαλά απίστευτο βιογραφικό, παρόλο που δεν έπεισε στην ΑΕΛ.