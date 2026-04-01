Το επισημοποίησε για Νατέλ η ΑΕΛ, δίνοντας αναφορά γιατί προχώρησε σε πώληση

Βγήκε το φιρμάνι για τον Βραζιλιάνο που αποχωρεί από την ομάδα της Λεμεσού

Με ανακοίνωσή της η ΑΕΛ επισημοποίησε την παραχώρηση του Λέο Νατέλ στην Ορντάμπασι και κάνει αναφορά στον λόγο που συναίνεσε στην μετακίνησή του.

O Bραζιλιάνος αγωνίστηκε σε 24 αγώνες πρωταθλήματος με την ΑΕΛ, έχοντας πέντε τέρματα και ισάριθμες ασίστ, ενώ μετρά και τρεις συμμετοχές στο κύπελλο.

Η ανακοίνωση:

Η Αθητική Ένωση Λεμεσού ανακοινώνει ότι έχει επέλθει συμφωνία με την ομάδα FC Ordabasy για τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή Leo Natel. Η απόφαση για τη συγκεκριμένη εξέλιξη προέκυψε κατόπιν έντονης προσωπικής επιθυμίας του ποδοσφαιριστή να αξιοποιήσει μια ιδιαίτερα ελκυστική επαγγελματική πρόταση.

Η εν λόγω συμφωνία εξασφαλίζει για το Σωματείο μας ένα ιδιαίτερα σημαντικό οικονομικό αντάλλαγμα, το οποίο αντικατοπτρίζει την αξία, την ποιότητα και τη συνεισφορά του ποδοσφαιριστή.

Ο Leo Natel αγωνίστηκε με επαγγελματισμό και συνέπεια κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα μας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στις προσπάθειες της ΑΕΛ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ευχαριστούμε θερμά τον ποδοσφαιριστή για την προσφορά και τη συνεργασία του και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

Αθλητική Ένωση Λεμεσού

