Αποδιοπομπαίος τράγος στην Ιταλία ο Μπαστόνι, στη… γωνία η Μπαρτσελόνα

Ο Αλεσάντρο Μπαστόνι είναι το πρόσωπο που συγκεντρώνει την οργή των ΜΜΕ και των φιλάθλων στην Ιταλία μετά από τον αποκλεισμό από την Βοσνία στα playoffs για την πρόκριση στο Μουντιάλ. Η αποβολή του στο πρώτο ημίχρονο κόστισε ακριβά στους «ατζούρι» και ο Τύπος της χώρας βρήκε τον αποδιοπομπαίο τράγο για την τρίτη σερί απουσία της ομάδας από τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Παράλληλα, τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του έχουν γίνει δέκτες πολλών αρνητικών ως και υβριστικών ή ακόμη κι απειλητικών μηνυμάτων στα social media.Το βαρύ κλίμα για τον 26χρονο άσο ερμηνεύεται από τον καταλανικό Τύπο ως ευκαιρία για την Μπαρτσελόνα. Ο αριστεροπόδαρος άσος είναι βασικός στόχος για το καλοκαίρι και οι «μπλαουγκράνα» φέρονται διατεθειμένοι να δαπανήσουν 50-60 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσουν από την Ίντερ.

