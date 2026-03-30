Euroleague και NBA Europe ξανά σε διαπραγματεύσεις για ενιαία διοργάνωση

Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να ενταθούν εκ νέου οι συζητήσεις ανάμεσα στην EuroLeague, το NBA Europe και τη FIBA με βασικό στόχο την εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης που θα ωφελεί όλες τις πλευρές και θα βγει κερδισμένο το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Παρότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση, οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι επίκειται νέα συνάντηση μεταξύ NBA και Ευρωλίγκας. Η προοπτική μιας συνεργασίας παραμένει ανοιχτή, ακόμη και την ύστατη στιγμή, την ώρα που το σχέδιο για τη δημιουργία του NBA Europe συνεχίζει να εξελίσσεται με ορίζοντα εκκίνησης το 2027. Το μεγάλο ερώτημα είναι πλέον αν θα προκύψει μια ενιαία διοργάνωση ή δύο παράλληλες.

Στο εσωτερικό της Ευρωλίγκας, οι μέτοχοι θα συνεδριάσουν στις 14 Απριλίου για να εξετάσουν το φορμάτ της επόμενης σεζόν. Το επικρατέστερο σενάριο είναι η διατήρηση των 20 ομάδων, καθώς ενδεχόμενη επέκταση θα μπορούσε να δυσκολέψει περαιτέρω τις διαπραγματεύσεις. Επιπλέον, εκκρεμότητες γύρω από συλλόγους όπως η Μονακό και η Βιλερμπάν και το αν θα παραμείνουν ή θα αποχωρήσουν κρατούν ανοιχτά κάποια ζητήματα.

Σε επίπεδο στρατηγικής, η Ευρωλίγκα εμφανίζεται πλέον σε ισχυρότερη θέση σε σχέση με το παρελθόν, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει και τις διαπραγματεύσεις με το NBA. Παράλληλα, η FIBA επιδιώκει τη διασφάλιση χώρου στο αγωνιστικό καλεντάρι για τις εθνικές ομάδες και μια πιο ξεκάθαρη διαδικασία πρόκρισης μέσω των εγχώριων πρωταθλημάτων.

Εφόσον υπάρξει συμφωνία, δεν αποκλείεται να δούμε μια διευρυμένη διοργάνωση με έως και 24 ομάδες. Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να σηματοδοτήσει το τέλος μιας μακρόχρονης διαμάχης και την απαρχή μιας νέας εποχής συνεργασίας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Πηγή: Eurohoops

 

 

 

