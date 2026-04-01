Δεκάδες Ιάπωνες καθάρισαν την εξέδρα στο Γουέμπλεϊ μετά τη νίκη επί της Αγγλίας

Δεν είναι η πρώτη φορά και σίγουρα όχι η τελευταία, ωστόσο, κάθε φορά που συμβαίνει και το βλέπουμε βγάζουμε το... καπέλο στους φιλάθλους από την Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου.

Το βράδυ της Τρίτης (31/03) η Ιαπωνία πανηγύρισε σπουδαία φιλική νίκη επί της Αγγλίας στο Λονδίνο με σκορ 1-0, βάζοντας τέλος σε ένα αήττητο σερί επτά αγώνων που διατηρούσαν τα «Τρία λιοντάρια» σε όλες τις διοργανώσεις.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, δεκάδες φίλαθλοι της Ιαπωνίας φρόντισαν να καθαρίσουν την κερκίδα στην οποία βρέθηκαν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα, από μεγάλους και μικρά παιδιά να παίρνουν σακούλες και να μαζεύουν τα απορρίμματά τους.

Το εν λόγω βίντεο δημοσίευσε η επίσημη σελίδα του «Γουέμπλεϊ» στα social media δίνοντας ένα μεγάλο «Respect» στους Ιάπωνες.

