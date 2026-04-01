ΑΕΚ: Ο Ριμπάλτα με Φέλερ, Ρέτιγκ και Κουτσολιάκο

Επαφές με στελέχη της γερμανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου είχε χθες ο αθλητικός διευθυντής της ΑΕΚ Χαβιέρ Ριμπάλτα.

Σημαντική συνάντηση είχε το βράδυ της Τείτης ο Χαβιέρ Ριμπάλτα. Μετά το ματς της Εθνικής Ελπίδων κόντρα στην αντίστοιχη της Γερμανίας, ο αθλητικός διευθυντής της ΑΕΚ συναντήθηκε με στελέχη της γερμανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου.

Σε φωτογραφία που αναρτήθηκε στα social media, ο Ριμπάλτα βρέθηκε σε γνωστό εστιατόριο της Αθήνας με τον τεχνικό διευθυντή της εθνικής Γερμανίας Ρούντι Φέλερ, τον CEO της γερμανικής Ομοσπονδίας Αντρέας Ρέτιγκ και τον γνωστό μάνατζερ Πολ Κουτσολιάκο.

