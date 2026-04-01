Έρχεται Κύπρο ο Ουζόχο - Στο «κόκκινο» η αγωνία

Πολύ κακό μαντάτο ο τραυματισμός του Φράνσις Ουζόχο για την Ομόνοια.

Όπως είναι γνωστό εδώ και καιρό, ο Ουζόχο έχει πάρει φανέλα βασικού κάτω από τα γκολπόστ της Ομόνοιας λόγω του τραυματισμού του Φαμπιάνο ο οποίος παραμένει εκτός.

Σαν να μην έφτανε αυτό για το τριφύλλι, τραυματίστηκε και ο Ουζόχο και πλέον άπαντες στο πράσινο στρατόπεδο κάθονται σε αναμένα κάρβουνα.

Ο Χένινγκ Μπεργκ περιμένει πίσω στην Κύπρο τον Φράνσις Ουζόχο ο οποίος θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του.

Γίνεται αντιληπτό πως στην Ομόνοια ελπίζουν να μην αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό και να μην μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Θυμίζουμε πως το Σάββατο οι πράσινοι φιλοξενούν την Πάφο στο ΓΣΠ και εάν το πρόβλημα του Ουζόχο είναι μυικό, τότε πολύ δύσκολα θα προλάβει το ματς.

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει αναμονή για τα αποτελέσματα των εξετάσεων.