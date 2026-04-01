Σκόουλς: «Η Ιταλία είναι σαν την Άρσεναλ»

Αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του Πολ Σκόουλς για την εθνική Ιταλίας συγκρίνοντας την με την Άρσεναλ!

Ο άλλοτε άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της εθνικής Αγγλίας, ούτε λίγο, ούτε πολύ συνέκρινε την αποτυχία της Ιταλίας να προκριθεί στο Μουντιάλ με την Άρσεναλ.

Ο Σκόουλς προχώρησε σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή δήλωση, επιχειρώντας να εξηγήσει την πτώση μιας άλλοτε κραταιάς ποδοσφαιρικής δύναμης.

«Η Ιταλία είναι η Άρσεναλ των εθνικών ομάδων. Μία ομάδα πολυδιαφημισμένη κάτι που βασίζεται στις προηγούμενες δόξες της. Η Ιταλία δεν παίζει με σαφές όραμα ως ομάδα. Όλα εξαρτώνται από ατομικές πρωτοβουλίες. Υπάρχουν πάρα πολλές χαλαρές εμφανίσεις. Αυτή δεν είναι η Ιταλία που γνωρίζαμε τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Δεν έχουν το πνεύμα παικτών όπως οι Μαλντίνι, Καναβάρο, Πίρλο, Μπουφόν και Τότι», τόνισε χαρακτηριστικά.

