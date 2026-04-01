Η νύχτα ντροπής στην Ισπανία που συγκλόνισε τον Γιαμάλ: «Ήταν οργανωμένο από την άκρα δεξιά»!

Ρατσιστικά συνθήματα στο Ισπανία-Αίγυπτος προκάλεσαν διεθνή κατακραυγή, με τον Λαμίν Γιαμάλ να αποχωρεί σοκαρισμένος και τις Αρχές να ανοίγουν έρευνα για οργανωμένη δράση ακροδεξιών!

Η φιλική αναμέτρηση Ισπανίας-Αιγύπτου στο RCDE Stadium δεν θα μείνει στη μνήμη για το αγωνιστικό της κομμάτι. Το άχρωμο 0-0 που ολοκλήρωσε την προετοιμασία της «Ρόχα» πέρασε σε δεύτερη μοίρα μπροστά σε όσα εκτυλίχθηκαν στις εξέδρες, σημαδεύοντας την επιστροφή της εθνικής ομάδας στην Καταλονία έπειτα από 18 χρόνια.

Λίγο μετά το δεκάλεπτο, μέρος των οπαδών άρχισε να φωνάζει ένα ρατσιστικό σύνθημα που σταδιακά δυνάμωνε: «Όποιος δεν πηδάει είναι Μουσουλμάνος». Το σύνθημα επαναλήφθηκε, διαδόθηκε γρήγορα στα social media και προκάλεσε σοκ. Στο δεύτερο ημίχρονο η κατάσταση επαναλήφθηκε, με αρκετούς φιλάθλους να αποδοκιμάζουν, ενώ από τα μεγάφωνα ακούστηκε προειδοποίηση. Η RFEF εξέδωσε άμεσα ανακοίνωση καταδικάζοντας κάθε μορφή ρατσισμού και βίας στα γήπεδα.

Ωστόσο, η ζημιά είχε ήδη γίνει. Η εικόνα που έμεινε ήταν ο Λαμίν Γιαμάλ, Μουσουλμάνος και ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της εθνικής Ισπανίας, να αποχωρεί στο ημίχρονο και μετά το τέλος του αγώνα να πηγαίνει στα αποδυτήρια εμφανώς ταραγμένος και απογοητευμένος. Ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα δεν έκανε καμία ανάρτηση στα social media, κάτι ασυνήθιστο για εκείνον.

«Ήταν οργανωμένο από την άκρα δεξιά»

Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες και έντονες. Ο Καταλανός υπουργός Αθλητισμού, Μπερνί Άλβαρεθ, εξέφρασε την «βαθιά αγανάκτησή» του για τα συνθήματα και επέκρινε το γεγονός ότι τα πρωτόκολλα δεν ενεργοποιήθηκαν νωρίτερα. Όπως είπε, η διακοπή του αγώνα θα έπρεπε να είχε εξεταστεί από την πρώτη στιγμή.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το φαινόμενο δεν είναι μεμονωμένο, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση: «Το ποδόσφαιρο έχει γίνει, δυστυχώς, πεδίο δράσης ακροδεξιών ομάδων και όχημα για ρητορική μίσους. Πρέπει να το σταματήσουμε».

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Λουίς ντε λα Φουέντε, ήταν ξεκάθαρος: «Αηδία και μόνο αηδία για κάθε ρατσιστική ή ξενοφοβική πράξη. Είναι απαράδεκτο. Αυτοί που εκμεταλλεύονται το ποδόσφαιρο για να διαδώσουν μίσος πρέπει να απομακρυνθούν από την κοινωνία». Ο πρόεδρος της RFEF, Ραφαέλ Λουθάν, έκανε λόγο για «μεμονωμένο περιστατικό που δεν πρέπει να επαναληφθεί».

Έρευνα από τις Αρχές και διεθνής κατακραυγή

Οι Mossos d'Esquadra ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν έρευνα για τα ισλαμοφοβικά και ξενοφοβικά συνθήματα. Το θέμα πήρε διεθνείς διαστάσεις, με πολλά ξένα ΜΜΕ να επικρίνουν έντονα όσα συνέβησαν. Στην Αίγυπτο, η εφημερίδα WinWin έκανε λόγο για «ντροπιαστικά ρατσιστικά συνθήματα από Ισπανούς φιλάθλους», τονίζοντας ότι τέτοια περιστατικά «πλήττουν σοβαρά την εικόνα του ισπανικού ποδοσφαίρου ενόψει του Μουντιάλ 2030». Αντίστοιχη κάλυψη υπήρξε και από το O Globo στη Βραζιλία και το TyC Sports στην Αργεντινή, που σημείωσαν ότι «η συμπεριφορά αυτή προσβάλλει όχι μόνο τους Αιγύπτιους, αλλά και έναν από τους βασικούς παίκτες της Ισπανίας».

Τι κινδυνεύει να αντιμετωπίσει η Ισπανία

Το Πειθαρχικό Κώδικα της FIFA προβλέπει ότι ομοσπονδίες και σύλλογοι μπορούν να τιμωρηθούν ακόμη και αν δεν φέρουν άμεση ευθύνη για τη συμπεριφορά των φιλάθλων τους. Οποιαδήποτε πράξη που προσβάλλει την αξιοπρέπεια ομάδας, χώρας ή ατόμου -με βάση φυλή, χρώμα, καταγωγή, φύλο ή θρησκεία- μπορεί να επιφέρει ποινές.

Για πρώτη παράβαση, η τιμωρία μπορεί να είναι αγώνας με μειωμένη χωρητικότητα και πρόστιμο τουλάχιστον 20.000 ελβετικών φράγκων, το οποίο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να μειωθεί έως και στα 1.000. Σε υποτροπή ή σοβαρότερα περιστατικά, οι κυρώσεις γίνονται αυστηρότερες: Επιπλέον πρόστιμα, αγώνες κεκλεισμένων των θυρών, αφαίρεση βαθμών (για συλλόγους) ή υποχρεωτικά προγράμματα πρόληψης.

Το τι θα συμβεί θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από όσα κατέγραψε ο διαιτητής στο φύλλο αγώνα -και όλα δείχνουν ότι η FIFA δύσκολα θα αφήσει το περιστατικό χωρίς συνέπειες.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

