Ιδιάκεθ: «Ξαφνικά πήγα σπίτι μου γιατί οι από πάνω δεν κατάφεραν να χειριστούν την κριτική, είναι απογοητευτικό»

Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ μίλησε στους συμπατριώτες του με αφορμή την απομάκρυνση του από τον πάγκο της ομάδας της Λάρνακας.

⚽ Seguro que la destitución de 'los Idiakez' del AEK Larnaca se encuentra entre las mayores injusticias en el fútbol europeo de esta campaña. La familia se centra ahora en disfrutar con su Real: "Es la primera vez que no me echan por los resultados"https://t.co/kKedOmzNqh — Noticias de Gipuzkoa (@NotGip) April 1, 2026

Διαβάστε τις κυριότερες τοποθετήσεις του:

«Καταφέραμε να μπούμε στην οκτάδα του Conference League, γίναμε η πρώτη κυπριακή ομάδα που κέρδισε στην Αγγλία (σ.σ Κρίσταλ Πάλας) και δεχτήκαμε μόλις ένα γκολ σε έξι αγώνες στην Ευρώπη. Τα έσοδα για την ομάδα ήταν τρελά και η ομάδα ήταν δεύτερη στην βαθμολογία. Ο κόσμος περίμενε μεταγραφές. Είχαμε και διάφορους τραυματισμούς και περιμέναμε ενίσχυση για να προσπαθήσουμε για τον τίτλο. Αυτές δεν έγιναν και ο κόσμος άρχισε να αγχώνεται. Χάσαμε ένα παιχνίδι και άρχισε η αντίδραση για τον πρόεδρο και τον Τ.Δ. Η ατμόσφαιρα στα ΜΚΔ δεν ήταν καθόλου καλή αφού δεν δαπανήθηκαν τα χρήματα για να πάρουμε παίκτες. Αυτή πάνω κάτω ήταν η ουσία»

«Φέραμε μία ισοπαλία (σ.σ Ολυμπιακό) και ο πρόεδρος παραιτήθηκε. Είπε ότι κουράστηκε και έφυγε. Την επόμενη μέρα παραιτήθηκε και ο Τσάβι Ρόκα. Την επόμενη μέρα πήγα στην προπόνηση και μου είπαν ότι ούτε γω μένω. Ήταν απογοητευτικό γιατί είχαμε κερδίσει το δικαίωμα να παλέψουμε. Παρά τους τραυματισμούς, συνεχίσαμε να παλεύουμε για τα πάντα και ξαφνικά, από τη μια μέρα στην άλλη, πας σπίτι σου επειδή όσοι είναι πάνω από εσένα δεν έχουν καταφέρει να διαχειριστούν την κριτική»

«Πρώτη φορά δεν απολύθηκα λόγω αποτελεσμάτων. Περιστασιακά λάθη κάνουμε όλοι. Νομίζω όμως πως κάναμε πολύ καλή δουλειά. Εγώ δεν ένιωσα ποτέ απόρριψη από τον κόσμο. Κερδίσαμε τους πιο πολλούς τίτλους με την ΑΕΚ μαζί. Ο κόσμος με συμπαθούσε θεωρώ»

«Μετά συμφώνησαν με τον Ροθάδα που ήταν προπονητής σε άλλη κυπριακή ομάδα. Τώρα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, το όνειρο τους είναι να κερδίσουν ένα πρωτάθλημα γιατί αυτό δεν έγινε ποτέ».