Ο Γιούλιους Τόμας ο νεότερος προπονητής με νίκη στη Euroleague

Ο προπονητής της Παρί, Γιούλιους Τόμας, έγινε ο νεότερος προπονητής στην ιστορία της Euroleague που κερδίζει έναν αγώνα στη διοργάνωση σε ηλικία μόλις 28 ετών. Χθες το βράδυ (31/3) στο ντεμπούτο του στην τεχνική ηγεσία της γαλλικής ομάδας, την οδήγησε σε εκτός έδρας νίκη με 103-82 επί της Βίρτους Μπολόνια.

Στον πρώτο αγώνα του ως πρώτος προπονητής, η ομάδα του Παρί σημείωσε ρεκόρ σεζόν στη EuroLeague με 42 εκτελεσμένα τρίποντα. Επίσης, η Παρί είχε 19 εύστοχα τρίποντα, το δεύτερο καλύτερο ποσοστό ευστοχίας στη Euroleague αυτή τη σεζόν, πίσω μόνο από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία «άγγιξε» τα 20 εύστοχα τρίποντα.

Ο ίδιος έδειξε ν' απολαμβάνει το ντεμπούτο του στην τεχνική ηγεσία της Παρί και τη μεγάλη εμφάνιση των παικτών του, επιδεικνύοντας διάθεση για χιούμορ στις δηλώσεις του. «Αυτό που θα ήθελα είναι να μην με κάνουν μούσκεμα στ' αποδυτήρια,» είπε γελώντας ο Γερμανός τεχνικός και πρόσθεσε: «Δεν έχω μαζί μου άλλο κουστούμι. Το χρειάζομαι αυτό, λοιπόν για τον αγώνα της Πέμπτης».

Η επιθυμία του, πάντως δεν ικανοποιήθηκε με τους παίκτες του να προχωρούν στο καθιερωμένο... μπουγέλο σε κάθε ντεμπούτο.

Αν και είναι μόλις 28 ετών, ο Γιούλιους Τόμας ηγείται μιας ομάδας με δέκα παίκτες ηλικίας από 28 ετών και άνω.

Ο Τόμας θέλησε ν' αφιερώσει αυτήν την πρώτη νίκη του ως πρώτος προπονητής της Παρί, στον προκάτοχό του: τον Φραντσέσκο Ταμπελίνι, ο οποίος αποχώρησε από τον γαλλικό σύλλογο στις 23 Μαρτίου.

«Χαιρετισμούς στον Φραντσέσκο "Μαέστρο" Ταμπελίνι, αυτό είναι για εσένα» αφιέρωσε τη νίκη στον Ιταλό τεχνικό ο Τόμας.

Ο 28χρονος τεχνικός, εργάζεται στο προπονητικό τιμ των Παριζιάνων από το καλοκαίρι του 2023, έχοντας συνεργαστεί τόσο με τον Φινλανδό Τουόμας Ιισάλο, όσο και με τον Τιάγκο Σπλίτερ, οι οποίοι διετέλεσαν πρώτοι προπονητές της Παρί πριν αναλάβει ο Φραντσέσκο Ταμπελίνι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ