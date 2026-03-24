Στο πλευρό του Αντετοκούνμπο η Ένωση Παικτών του NBA

Δημοσιευτηκε:

Αντιδρά στο ενδεχόμενο να μείνει εκτός

Θέμα που ξεφεύγει από τα αγωνιστικά έχει ανοίξει στο NBA, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μιλγουόκι Μπακς να βρίσκονται στο επίκεντρο μιας έντονης συζήτησης.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, υπάρχει διαφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, με την ομάδα να εξετάζει το ενδεχόμενο να κρατήσει εκτός δράσης τον Έλληνα σταρ μέχρι το τέλος της σεζόν. Μια προοπτική που δεν βρίσκει σύμφωνο τον ίδιο, αλλά πλέον ούτε και την Ένωση Παικτών του NBA.

Η NBPA πήρε ξεκάθαρη θέση, τονίζοντας ότι όταν ένας All-Star είναι υγιής, πρέπει να βρίσκεται στο παρκέ. Παράλληλα, στάθηκε στο ζήτημα του tanking, υπογραμμίζοντας ότι οι κανονισμοί υπάρχουν, αλλά χάνουν την αξία τους αν δεν εφαρμόζονται σωστά.

Το μήνυμα είναι σαφές, καθώς το προϊόν του NBA, η αξιοπιστία του πρωταθλήματος και οι φίλαθλοι πλήττονται όταν τέτοιες πρακτικές περνούν χωρίς έλεγχο, με την υπόθεση του Αντετοκούνμπο να μην είναι πλέον απλώς θέμα της ομάδας, αλλά αγγίζει συνολικά τη λειτουργία της λίγκας.

Αναλυτικά: «Η Πολιτική Συμμετοχής Παικτών (Player Participation Policy) σχεδιάστηκε από τη λίγκα ώστε να διασφαλίζει την υπευθυνότητα των ομάδων και να εγγυάται ότι όταν ένας All-Star όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι υγιής και έτοιμος να παίξει, βρίσκεται στο παρκέ.

Δυστυχώς, οι πολιτικές κατά του tanking είναι τόσο αποτελεσματικές όσο και η εφαρμογή τους· οι φίλαθλοι, οι τηλεοπτικοί συνεργάτες και η ίδια η ακεραιότητα του παιχνιδιού θα συνεχίσουν να πλήττονται όσο η ιδιοκτησία των ομάδων μένει ανεξέλεγκτη. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με το NBA για ουσιαστικές νέες προτάσεις που θα αντιμετωπίσουν άμεσα και θα αποθαρρύνουν το tanking».

