Αγχωτική νίκη για τον Παναθηναϊκό, κλείδωσε 10άδα και βλέπει μόνο… πάνω

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με… αγία τριάδα Ναν, Ντέιβις και Όσμαν επικράτησε της Ντουμπάι FC

Ματς ΝΒΑ στο Σαράγεβο με θριαμβευτή τον Παναθηναϊκό! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν νίκησε 107-104 την Dubai BC στη «Zetra Arena» για την 33η αγωνιστική της Εuroleague, παίρνοντας τρίτο σερί ροζ φύλλο στη διοργάνωση για πρώτη φορά μέσα στο 2026!

Πρόκειται για μία πολύ κομβική νίκη, καθώς οι «πράσινοι» ανέβηκαν στο 19-14 και ξέφυγαν στις +2 νίκες από την 11η αραβική ομάδα, έχοντας προβάδισμα στη μεταξύ τους ισοβαθμία. Με άλλα λόγια, ο Παναθηναϊκός αισθάνεται πλέον ασφαλής για τη 10άδα που οδηγεί στα play-ins και μπορεί να επικεντρωθεί στο να φτάσει όσο το δυνατόν ψηλότερα.

Παρόλο που ο Παναθηναϊκός έπαιξε το παιχνίδι της Dubai BC στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, κατάφερε να επικρατήσει έχοντας τρεις μεγάλους πρωταγωνιστές. Ο πρώτος ήταν ο Τζέντι Όσμαν, που ολοκλήρωσε το ματς με 23 πόντους, όντας ο κορυφαίος παίκτης των φιλοξενούμενων για τρία δεκάλεπτα.

Στην τέταρτη περίοδο, ωστόσο, καθάρισαν οι Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Οι δύο Αμερικανοί πέτυχαν 24 από τους 26 πόντους του Παναθηναϊκού στο συγκεκριμένο δεκάλεπτο, βάζοντας μεγάλα σουτ που «ξέραναν» την ανήμπορη να αντιδράσει Ντουμπάι. Ο Ναν τέλειωσε το ματς με 21 πόντους, ενώ 22 είχε ο Χέιζ-Ντέιβις.

Στην επόμενη (34η) αγωνιστική, και δεύτερη της «διαβολοβδομάδας», ο Παναθηναϊκός AKTOR θα φιλοξενήσει τη Μονακό (27/03, 21:15) στο Telekom Center Athens, σε ένα ακόμη πολύ σημαντικό ματς για την κατάταξη.

Τα δεκάλεπτα: 26-25, 50-47, 75-81, 104-107.

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη