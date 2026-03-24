Το ειρωνικό ποστ της Ατλέτικο για τη διαιτησία με Ρεάλ

«Περιμένουμε την εκπομπή ανάλυσης επίμαχων φάσεων...»

Με έντονη δόση ειρωνείας αντέδρασε η Ατλέτικο Μαδρίτης για τη διαιτησία στο ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, το οποίο έληξε με νίκη της «βασίλισας» με σκορ 3-2.

Οι «ροχιμπλάνκος» προχώρησαν σε ένα καυστικό ποστ στα social media, καθώς έγραψαν: «Περιμένοντας το επεισόδιο 26 του “Tiempo de Revision”», κάνοντας αναφορά στην εκπομπή ανάλυσης διαιτητικών αποφάσεων της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και της επιτροπής διαιτησίας.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από emoji… ποπ κορν, υπονοώντας ότι η Ατλέτικο περιμένει με «ενδιαφέρον» –και σαφή ειρωνική διάθεση– να δει πώς θα σχολιαστούν οι επίμαχες φάσεις του αγώνα.

Μάλιστα, το εν λόγω ποστάρισμα περιλάμβανε μία φωτογραφία από μαρκάρισμα του Ντάνι Καρβαχάλ στον Μάρκος Γιορέντε εντός περιοχής, με την Ατλέτικο να υπονοεί πως υπάρχει πέναλτι που δεν σφυρίχτηκε σε αυτή τη φάση.

