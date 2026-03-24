Το συγκινητικό «αντίο» του Σαλάχ στη Λίβερπουλ

«Xάρη σε εσάς, δεν θα περπατάω ποτέ μόνος»

Μια εποχή φτάνει στο τέλος της για τη Λίβερπουλ, με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να ανακοινώνει πως θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν.

Ο Αιγύπτιος σταρ επέλεξε να μοιραστεί την απόφασή του μέσω ενός συναισθηματικά φορτισμένου βίντεο, βάζοντας τέλος σε μια σπουδαία πορεία στο «Άνφιλντ». Παρά τις φήμες που υπήρχαν όλη τη σεζόν, η επιβεβαίωση από τον ίδιο έδωσε διαφορετική βαρύτητα στη στιγμή.

Ο Σαλάχ αποχωρεί έχοντας αφήσει τεράστιο αποτύπωμα, με τίτλους, ρεκόρ και καθοριστικές εμφανίσεις που τον καθιέρωσαν ως έναν από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία της Premier League.

Στο μήνυμά του, στάθηκε κυρίως στη σχέση που ανέπτυξε με τον σύλλογο και τον κόσμο, δείχνοντας πόσο βαθιά τον επηρέασε αυτή η διαδρομή.

Το μήνυμα του Σαλάχ:

«Δυστυχώς έφτασε αυτή η μέρα… Είναι το πρώτο κομμάτι του αποχαιρετισμού μου. Στο τέλος της σεζόν αποχωρώ από τη Λίβερπουλ. Δεν φανταζόμουν ποτέ πόσο αυτή η πόλη, αυτή ομάδα, θα επηρέαζαν τη ζωή μου. Δεν είναι απλά ένα ποδοσφαιρικό κλαμπ, είναι πάθος. Είναι ιστορία. Δεν μπορώ να το εξηγήσω με λόγια. Κατακτήσαμε τα πιο σημαντικά τρόπαια, παλέψαμε όλοι μαζί.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι ήταν κομμάτια της ομάδας στην παρουσία μου εδώ. Τους συμπαίκτες και τους οπαδούς. Δεν έχω λόγια για τον κόσμο. Με στηρίξατε στα καλύτερα χρόνια μου και σταθήκατε στο πλευρό μου στα πιο δύσκολα, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Δεν είναι εύκολο να φεύγεις. Αλλά θα είμαι πάντα ένας από εσάς και εδώ θα είναι το σπίτι μου. Ευχαριστώ για όλα. Δεν θα περπατάω ποτέ μόνος…».

