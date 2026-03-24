ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ρεάλ φέρεται να εξέτασε το... λάθος γόνατο του Εμπαπέ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Ρεάλ φέρεται να εξέτασε το... λάθος γόνατο του Εμπαπέ

Σκάνδαλο στην ομάδα της Μαδρίτης

Μια ημέρα αφότου ο Κιλιάν Μπαπέ δήλωσε δημόσια ότι το γόνατό του έχει αναρρώσει πλήρως, ένα δημοσίευμα στη Γαλλία ήρθε να δημιουργήσει έντονο θόρυβο. Σύμφωνα με το RMC, η Ρεάλ Μαδρίτης ενδέχεται να έκανε σοβαρό διαγνωστικό λάθος, γεγονός που οδήγησε τον ποδοσφαιριστή να ζητήσει δεύτερη γνώμη στο Παρίσι.

Οι Γάλλοι αποκάλυψαν ότι ο Μπαπέ αντέδρασε με εμφανή ενόχληση στην αρχική εκτίμηση των γιατρών. «Έλαβε λανθασμένη διάγνωση στη Μαδρίτη. Προφανώς δεν του άρεσε καθόλου και ήταν μάλιστα θυμωμένος», ανέφερε το δημοσίευμα.

Ο επιθετικός της Βασίλισσας απευθύνθηκε στη συνέχεια στον κορυφαίο Γάλλο ειδικό Μπερτράν Σονερί-Κοτέ, ο οποίος φέρεται να έκρινε ότι «η δουλειά που είχε γίνει στη Μαδρίτη δεν ήταν καλή» και πρότεινε ένα πρόγραμμα θεραπείας επικεντρωμένο στην ενδυνάμωση της προβληματικής περιοχής. Η συγκεκριμένη προσέγγιση αποδείχθηκε καθοριστική, επιτρέποντας στον Μπαπέ να αναρρώσει χωρίς να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση.

«Αυτό που λέγεται είναι ότι το λάθος ήταν τεράστιο. Υπάρχουν ισχυρισμοί ότι η Ρεάλ Μαδρίτης εξέτασε το λάθος γόνατο», τονίστηκε στο RMC, θέτοντας σοβαρά ερωτήματα για το ιατρικό του συλλόγου. «Για τη Ρεάλ Μαδρίτης πρόκειται για μεγάλη αμηχανία. Νομίζω ότι για τον Μπαπέ αποφεύχθηκαν τα χειρότερα».

Ο Μπαπέ επιβεβαίωσε ότι ταξίδεψε στο Παρίσι και εμφανίστηκε ανακουφισμένος από την εξέλιξη. «Το γόνατό μου είναι καλά, αναρρώνω πλήρως. Ήμουν τυχερός που βρήκα τη σωστή διάγνωση όταν πήγα στο Παρίσι».

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διατεθειμένη να πουλήσει τον Φεράν Τόρες η Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο πλευρό του Αντετοκούνμπο η Ένωση Παικτών του NBA

NBA

|

Category image

Τέλος εποχής: Ο Σαλάχ θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ μετά το τέλος της σεζόν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Κρίσταλ Πάλας σχεδιάζει κίνηση σοκ με Ιραόλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Ρεάλ φέρεται να εξέτασε το... λάθος γόνατο του Εμπαπέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Βουνό» με πρόσημο θετικό

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Έπαψε να εμπνέει εμπιστοσύνη

ΑΕΛ

|

Category image

Η ζωή χωρίς τον Ντουμπόφ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Την έχει τεράστια ανάγκη

ΑΕΚ

|

Category image

O Καμορανέζι το κάνει ακόμη καλύτερα!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μοίρασε πρόστιμα και όχι μόνο ο Αθλητικός Δικαστής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νοκ άουτ για έναν μήνα ο Έζε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το ειρωνικό ποστ της Ατλέτικο για τη διαιτησία με Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κοντά σε συμφωνία Σλότερμπεκ και Ντόρτμουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πήρε θέση η ΚΟΠ για τους τέσσερις αγώνες που βρίσκονται υπό έρευνα – Στον Αθ.Δικαστή τα δύο σωματεία

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη