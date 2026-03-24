Η Ρεάλ φέρεται να εξέτασε το... λάθος γόνατο του Εμπαπέ

Μια ημέρα αφότου ο Κιλιάν Μπαπέ δήλωσε δημόσια ότι το γόνατό του έχει αναρρώσει πλήρως, ένα δημοσίευμα στη Γαλλία ήρθε να δημιουργήσει έντονο θόρυβο. Σύμφωνα με το RMC, η Ρεάλ Μαδρίτης ενδέχεται να έκανε σοβαρό διαγνωστικό λάθος, γεγονός που οδήγησε τον ποδοσφαιριστή να ζητήσει δεύτερη γνώμη στο Παρίσι.

Οι Γάλλοι αποκάλυψαν ότι ο Μπαπέ αντέδρασε με εμφανή ενόχληση στην αρχική εκτίμηση των γιατρών. «Έλαβε λανθασμένη διάγνωση στη Μαδρίτη. Προφανώς δεν του άρεσε καθόλου και ήταν μάλιστα θυμωμένος», ανέφερε το δημοσίευμα.

Ο επιθετικός της Βασίλισσας απευθύνθηκε στη συνέχεια στον κορυφαίο Γάλλο ειδικό Μπερτράν Σονερί-Κοτέ, ο οποίος φέρεται να έκρινε ότι «η δουλειά που είχε γίνει στη Μαδρίτη δεν ήταν καλή» και πρότεινε ένα πρόγραμμα θεραπείας επικεντρωμένο στην ενδυνάμωση της προβληματικής περιοχής. Η συγκεκριμένη προσέγγιση αποδείχθηκε καθοριστική, επιτρέποντας στον Μπαπέ να αναρρώσει χωρίς να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση.

«Αυτό που λέγεται είναι ότι το λάθος ήταν τεράστιο. Υπάρχουν ισχυρισμοί ότι η Ρεάλ Μαδρίτης εξέτασε το λάθος γόνατο», τονίστηκε στο RMC, θέτοντας σοβαρά ερωτήματα για το ιατρικό του συλλόγου. «Για τη Ρεάλ Μαδρίτης πρόκειται για μεγάλη αμηχανία. Νομίζω ότι για τον Μπαπέ αποφεύχθηκαν τα χειρότερα».

Ο Μπαπέ επιβεβαίωσε ότι ταξίδεψε στο Παρίσι και εμφανίστηκε ανακουφισμένος από την εξέλιξη. «Το γόνατό μου είναι καλά, αναρρώνω πλήρως. Ήμουν τυχερός που βρήκα τη σωστή διάγνωση όταν πήγα στο Παρίσι».