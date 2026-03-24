Έπαψε να εμπνέει εμπιστοσύνη

Έχει χαθεί η εμπιστοσύνη, τόσο προς τον προπονητή, όσο και γενικότερα προς την ομάδα. «Αναγνωρίζω, ότι υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης σε μένα και στην ομάδα. Θα κάνουμε τα πάντα, για να γυρίσουμε το κλίμα», ανάφερε ο Πορτογάλος τεχνικός. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα για την ομάδα της Λεμεσού στα συνεχόμενα αποτυχημένα αποτελέσματα.

Ούτως ή αλλιώς στον πρώτη τη τάξει θεσμό έχει χαθεί ο στόχος, όμως οι γαλαζοκίτρινοι χρειάζονται να πάνε με τις καλύτερες προϋποθέσεις για να διακριθούν στο κύπελλο. Εκεί που οι απαιτήσεις εκπληρώνονται μόνο με κατάκτηση του τίτλου. Η εικόνα όμως που παρουσιάζει η ΑΕΛ δεν αφήνει περιθώρια για μεγάλες προσδοκίες.

Φυσικά, μέχρι την ημέρα των αγώνων των ημιτελικών (με την Πάφο) υπάρχει δρόμος και το στοίχημα για τον Ούγκο Μάρτινς και τους ποδοσφαιριστές τους είναι να γυρίσουν τον διακόπτη και να παρουσιάσουν έναν εντελώς διαφορετικό πρόσωπο στη συνέχεια. Εξάλλου, αυτή η χρονιά δίδαξε ότι είναι γεμάτη σκαμπανεβάσματα για την ΑΕΛ και τώρα ήρθε η στιγμή... να βελτιωθεί ξανά και να φέρει πάλι τη χαρά στους οπαδούς της.