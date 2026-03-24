Τέλος εποχής: Ο Σαλάχ θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ μετά το τέλος της σεζόν

Τελειώνει από τη Λίβερπουλ ο Μοχάμεντ Σαλάχ.

Όπως ανακοινώθηκε τόσο από τον ίδιο, όσο και από τους «Reds», ο Αιγύπτιος επιθετικός θα αποχωρήσει από την ομάδα μετά το τέλος της φετινής σεζόν, για να ολοκληρωθεί έτσι η 9ετή και άκρως επιτυχημένη παρουσία του στους «κόκκινους» του Μέρσεϊσαϊντ!

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ πρόκειται να κλείσει την αυλαία της λαμπρής καριέρας του με τη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν 2025-26. Η στιγμή για να γιορτάσουμε την κληρονομιά και τα επιτεύγματά του θα ακολουθήσει αργότερα μέσα στη χρονιά, όταν θα αποχαιρετήσει το Άνφιλντ», έγραψε χαρακτηριστικά η Λίβερπουλ σε ανάρτηση που έκανε στα social media, με τον ίδιο τον Σαλάχ να κάνει γνωστή την αποχώρησή του μέσω ενός βίντεο που ανάρτησε.

«Δυστυχώς, έφτασε η μέρα. Αυτό είναι το πρώτο μέρος από το αντίο μου. Θα αποχωρήσω από τη Λίβερπουλ μετά το τέλος της σεζόν. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ πόσο μεγάλος μέρος της ζωής μου θα γινόταν αυτός ο σύλλογος και οι φίλοι του. Η Λίβερπουλ δεν είναι απλώς μια ομάδα. Είναι πάθος, ιστορία. Δεν μπορεί να εξηγηθεί με λόγια. Γιορτάσαμε μαζί πολλές νίκες, κατακτήσαμε τα πιο σημαντικά τρόπαια και παλέψαμε σε δύσκολες στιγμές. Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες που βρέθηκαν στην ομάδα όσο ήμουν και εγώ εδώ, ειδικά τους συμπαίκτες μου, πρώην και νυν. Δεν έχω λόγια. Η στήριξη που δώσατε ήταν τεράστια, σταθήκατε δίπλα μου στις πιο δύσκολες στιγμές. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Το να φεύγεις δεν είναι ποτέ εύκολο, εδώ έζησα τα καλύτερά μου χρόνια. Θα είμαι πάντα ένας από εσάς. Αυτός ο σύλλογος είναι τα πάντα για μένα και για την οικογένειά μου. Δεν θα περπατώ ποτέ μόνος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Σαλάχ εντάχθηκε στη Λίβερπουλ το 2017, όταν αποκτήθηκε έναντι 42 εκατ. ευρώ από τη Ρόμα, ενώ στη συνέχεια εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο αποτελεσματικούς παίκτες της, έχοντας συνολικά μαζί της 435 εμφανίσεις, 255 γκολ και 122 ασίστ, ενώ κατέρριψε μπόλικα ρεκόρ και κατέκτησε μαζί της 2 πρωταθλήματα, 1 Champions League, 1 Κύπελλο Αγγλίας και 1 League Cup!