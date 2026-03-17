Euroleague: Εξ αναβολής δράση σε Σόφια και Βελιγράδι!

Euroleague: Εξ αναβολής δράση σε Σόφια και Βελιγράδι!

Δύο σημαντικές αναμετρήσεις, εκτός από αυτή του ΣΕΦ, περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της Euroleague.

Σε Σόφια και Βελιγράδι στρέφεται το αποψινό ενδιαφέρον, καθώς διεξάγονται δύο εξ αναβολής παιχνίδια για τη EuroLeague.

Στις 17:00 στη Βουλγαρία, η Χάποελ φιλοξενεί την Παρί για την 21η αγωνιστική, με τις δύο ομάδες να θέλουν τη νίκη, η καθεμία για διαφορετικούς λόγους. Από τη μία, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη προέρχεται από τη μεγάλη νίκη στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» κόντρα στην Μπαρτσελόνα και ένα ακόμη ροζ φύλλο αγώνα θα τη βοηθήσει να ανέβει στο 19-11 και να αυξήσει τις πιθανότητές της για πλεονέκτημα έδρας, αφού ακολουθεί και το εντός έδρας ματς με τη Βίρτους την Πέμπτη (19/3). Από την άλλη, η Παρί βρίσκεται στο 12-19 και θα ψάξει ένα… ντεμαράζ ώστε να εξαντλήσει τις πιθανότητές της για να μπει στα play-in.Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, η Χάποελ δεν θα έχει τους Κέσλερ Έντουαρντς, Τάιλερ Ένις και Τόμερ Γκίνατ, ενώ αμφίβολοι παραμένουν οι Μάνταρ και Μότλεϊ.

Θυμίζουμε ότι στην αντίστοιχη αναμέτρηση του πρώτου γύρου, η Χάποελ είχε περάσει από το Παρίσι με το οριακό 89-88.

Πολύ σημαντικό, αλλά με μονόπλευρο ενδιαφέρον, είναι το παιχνίδι στο Βελιγράδι στις 21:00, με την Παρτίζαν να φιλοξενεί την Dubai BC για την 30ή αγωνιστική

Η σερβική ομάδα στα τελευταία πέντε ματς μετρά τρεις ήττες και δεδομένα δεν μπορεί να ελπίζει σε κάτι στη φετινή διοργάνωση, πέρα από το να σώσει την τιμή της, καθώς βρίσκεται στη 17η θέση με ρεκόρ 10-20. Από την άλλη, το ματς για την ομάδα του Γκόλεματς έχει χαρακτήρα «τελικού». Η «σταχτοπούτα» της διοργάνωσης βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, προερχόμενη από διαδοχικές νίκες που την έχουν φέρει στο 16-14 και της δίνουν ελπίδες για δεκάδα.

Για τους γηπεδούχους δεν θα είναι διαθέσιμοι οι Βάνια Μαρίνκοβιτς, Μάριο Νάκιτς και Ντουέιν Γουάσινγκτον, ενώ για τους φιλοξενούμενους επιστρέφει ο Ντάβις Μπέρτανς, με τους Μέισον και Ζαϊτέ να παραμένουν εκτός.

Στο ματς του πρώτου γύρου, η Dubai BC είχε επικρατήσει στην «Coca Cola Arena» με σκορ 89-76.

