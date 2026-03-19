Εβδομήντα πόντοι από ΛεΜπρόν και Ντόντσιτς σε βραδιά ρεκόρ απέναντι στους Ρόκετς

Οι Λέικερς συνεχίζουν την εντυπωσιακή τους πορεία, επικρατώντας με 124-116 των Ρόκετς, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από τη μυθική εμφάνιση των ΛεΜπρόν Τζέιμς και Λούκα Ντόντσιτς.

Οι δύο σούπερ σταρ συνδύασαν 70 πόντους, με τον Ντόντσιτς να σταματά στους 40 και τον ΛεΜπρόν να προσθέτει άλλους 30, οδηγώντας την ομάδα τους στην έβδομη διαδοχική νίκη.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο γηραιότερος παίκτης στην ιστορία του NBA (41 ετών και 78 ημερών) που σημειώνει 30+ πόντους με ποσοστό ευστοχίας άνω του 90% σε αγώνα κανονικής περιόδου.

Ο «King» τελείωσε το παιχνίδι με 13/14 σουτ, ισοφαρίζοντας την κορυφαία επίδοσή του σε ένα ματς, ενώ έφτασε και τα 12.002 ριμπάουντ, μπαίνοντας σε ένα ακόμη κλειστό «κλαμπ» παικτών στην ιστορία της λίγκας.

Από την άλλη, ο Ντόντσιτς κατέγραψε ακόμη ένα σπουδαίο στατιστικό, ξεπερνώντας τον Κόμπι Μπράιαντ στις επιδόσεις των Λέικερς με τα περισσότερα παιχνίδια κανονικής περιόδου με 40+ πόντους, 10+ ασίστ και 5+ τρίποντα.

Το παιχνίδι κρίθηκε στα τελευταία λεπτά, με τους Λέικερς να δείχνουν ψυχραιμία και ποιότητα.

Με το σκορ οριακό, ο Ντόντσιτς βρήκε τον ΛεΜπρόν για alley-oop κάρφωμα, πριν ακολουθήσει κλέψιμο και τρίποντο του Σλοβένου που έδωσε προβάδισμα ασφαλείας (120-111).

Ο Ντόντσιτς ολοκλήρωσε τον αγώνα με 40 πόντους, 10 ασίστ και 9 ριμπάουντ, αγγίζοντας το triple-double, ενώ ο ΛεΜπρόν πρόσθεσε και 5 ριμπάουντ σε μια ακόμη ολοκληρωμένη εμφάνιση.

Οι Ρόκετς πάλεψαν και μάλιστα πέρασαν μπροστά στο σκορ στην τέταρτη περίοδο, όμως δεν άντεξαν στο φινάλε.

Ο Αλπερέν Σενγκούν είχε 27 πόντους και 10 ασίστ στην επιστροφή του, ενώ ο Έιμεν Τόμπσον πρόσθεσε 26 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Ο Κέβιν Ντουράντ, ωστόσο, δεν μπόρεσε να βοηθήσει όσο θα ήθελε, έχοντας μόλις δύο πόντους στο πρώτο ημίχρονο και συνολικά 18 στο παιχνίδι.

Οι Λέικερς έφτασαν τις 10 νίκες στα τελευταία 11 παιχνίδια, δείχνοντας ότι βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, με το δίδυμο ΛεΜπρόν – Ντόντσιτς να κάνει τη διαφορά σε κάθε κρίσιμο σημείο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBΑ

Σέλτικς-Γουόριορς 120-99

Νετς-Θάντερ 92-121

Πέισερς-Μπλέιζερς 119-127

Μπουλς-Ράπτορς 109-139

Τίμπεργουλβς-Τζαζ 147-111

Πέλικανς-Κλίπερς 124-109

Μάβερικς-Χοκς 120-135

Γκρίζλις-Νάγκετς 125-118