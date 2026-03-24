Νοκ άουτ για έναν μήνα ο Έζε

Μια σημαντική απώλεια στο τελευταίο κομμάτι της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν και στη μάχη που δίνει σε Premier League και Champions League καλείται να αντιμετωπίσει η Άρσεναλ.

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα οι «κανονιέρηδες» θα στερηθούν τις υπηρεσίες του Εμπερέτσι Έζε για τον επόμενο μήνα, με τον 27χρονο μεσοεπιθετικό να ταλαιπωρείται από πρόβλημα τραυματισμού στη γάμπα.

Ο 27χρονος διεθνής εξτρέμ που αποκτήθηκε πέρσι το καλοκαίρι από την ομάδα του Αρτέτα έναντι του ποσού των 69 εκατομμυρίων ευρώ από την Κρίσταλ Πάλας, αριθμεί τη φετινή σεζόν 41 συμμετοχές με 9 γκολ και 6 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.