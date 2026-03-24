«Βουνό» με πρόσημο θετικό

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

Δημοσιευτηκε:

«Βουνό» με πρόσημο θετικό

Γλυκόπικρη γεύση άφησε η ισοπαλία με τον Άρη στις τάξεις της Ομόνοιας, καθώς αφ’ ενός δεν έχασε αλλά αφετέρου μπορούσε να αποδράσει με το τρίποντο.

Ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0 και το γεγονός πως δέχθηκε δύο γκολ σε οκτώ λεπτά, ήταν το ψεγάδι, που χάλασε τα πλάνα του «τριφυλλιού».

Η διακοπή που μεσολαβεί μέχρι την τελική ευθεία του πρωταθλήματος, είναι ευεργετική για την ομάδα της πρωτεύουσας. Από τις 4 Φεβρουαρίου μέχρι τις 21 Μαρτίου το πρόγραμμα ήταν κοπιαστικό σε αγωνιστικό και ψυχολογικό επίπεδο. Πέραν των υποχρεώσεων στον πρώτο θεσμό, η Ομόνοια έδωσε και ένα νοκ άουτ παιχνίδι με την ΑΕΛ για το κύπελλο διάρκειας 120 λεπτών, ενώ αναμετρήθηκε δύο φορές με τη Ριέκα στον προθάλαμο των «16» του Conference League.

Σε διάστημα λοιπόν 46 ημερών, η Ομόνοια έδωσε 10 παιχνίδια υψηλών εντάσεων και απαιτήσεων. Ένα πρόγραμμα βουνό, το οποίο όμως παρά το τελευταίο αποτέλεσμα και τους δύο αποκλεισμούς (Ευρώπη και κύπελλο) το πρόσημο είναι μάλλον θετικό. Κι αυτό γιατί ο στόχος που τέθηκε από την αρχή της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, αφορά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Αφού λοιπόν παραμένει πρώτη και σε απόσταση ασφαλείας, μπορεί να δει το μέλλον με αισιοδοξία. Για την Ομόνοια απομένουν εννέα τελικοί και σε αυτούς καλείται να δώσει όλες της τις δυνάμεις, για πετύχει τον στόχο της. Στα «ατού» της είναι πως δεν έχει άλλες υποχρεώσεις σε σχέση με κάποιους από τους συνδιεκδικητές της. Απόλλωνας και Πάφος βρίσκονται στους «4» του κυπέλλου και στις 8 & 22 Απριλίου θα έχουν επιπλέον αγώνες.

Βέβαια, ο Μπεργκ και οι συνεργάτες του βλέπουν μόνο πως μπορούν οι δικοί τους ποδοσφαιριστές να βρουν ξανά τον δρόμο των επιτυχιών, από το επόμενο κι’ όλας παιχνίδι με την Πάφο. Στο κατάμεστο ΓΣΠ (εκκρεμεί η ημερομηνία διεξαγωγής του), η νίκη είναι μονόδρομος, αν θέλει να συνεχίσει να έχει το πάνω χέρι.

 

