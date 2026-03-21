Ανατροπή με Μπράουν για τους Σέλτικς - Οι Ρόκετς έβαλαν «στοπ» στους Χοκς

Οι Σέλτικς έδειξαν χαρακτήρα στο φινάλε και επικράτησαν με 117-112 των Γκρίζλις, φτάνοντας τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες.

Ο Τζέιλεν Μπράουν ήταν ο ηγέτης με 30 πόντους, ενώ σημαντική συμβολή είχαν ο Λούκα Γκάρζα με 22 και ο Πέιτον Πρίτσαρντ με 19.

Παρά τα προβλήματα στην επίθεση και τα λάθη για τρία δεκάλεπτα, οι Σέλτικς βρέθηκαν πίσω στο σκορ στα τελευταία λεπτά, όμως ένα σερί 10 πόντων στο φινάλε τους χάρισε τη νίκη.

Στη Νέα Υόρκη, οι Νικς επικράτησαν οριακά των Νετς με 93-92, συνεχίζοντας την κυριαρχία τους στο τοπικό ντέρμπι.

Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς ξεχώρισε με 26 πόντους και 15 ριμπάουντ, ενώ ο Τζέιλεν Μπράνσον πρόσθεσε 17.

Οι Νικς άντεξαν την αντεπίθεση των Νετς στο τέλος και έφτασαν σε ακόμη μία νίκη, διατηρώντας το εντυπωσιακό σερί τους απέναντι στον συμπολίτη τους.

Στο Χιούστον, οι Ρόκετς έδωσαν τέλος στο εντυπωσιακό σερί 11 νικών των Ατλάντα Χοκς, επικρατώντας με 117-95.

Ο Κέβιν Ντουράντ ηγήθηκε με 25 πόντους, ενώ ο Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ πρόσθεσε 23.

Η ομάδα του Χιούστον κυριάρχησε στο δεύτερο ημίχρονο, με επιμέρους σκορ 39-22 στην τρίτη περίοδο, «καθαρίζοντας» το παιχνίδι.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

Νετς-Νικς 92-93

Πίστονς-Γουόριορς 115-101

Ρόκετς-Χοκς 117-95

Γκρίζλις-Σέλτικς 112-117

Τίμπεργουλβς-Μπλέιζερς 104-108

Νάγκετς-Ράπτορς 121-115