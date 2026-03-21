ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανατροπή με Μπράουν για τους Σέλτικς - Οι Ρόκετς έβαλαν «στοπ» στους Χοκς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανατροπή με Μπράουν για τους Σέλτικς - Οι Ρόκετς έβαλαν «στοπ» στους Χοκς

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Οι Σέλτικς έδειξαν χαρακτήρα στο φινάλε και επικράτησαν με 117-112 των Γκρίζλις, φτάνοντας τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες.

Ο Τζέιλεν Μπράουν ήταν ο ηγέτης με 30 πόντους, ενώ σημαντική συμβολή είχαν ο Λούκα Γκάρζα με 22 και ο Πέιτον Πρίτσαρντ με 19.

Παρά τα προβλήματα στην επίθεση και τα λάθη για τρία δεκάλεπτα, οι Σέλτικς βρέθηκαν πίσω στο σκορ στα τελευταία λεπτά, όμως ένα σερί 10 πόντων στο φινάλε τους χάρισε τη νίκη.

Στη Νέα Υόρκη, οι Νικς επικράτησαν οριακά των Νετς με 93-92, συνεχίζοντας την κυριαρχία τους στο τοπικό ντέρμπι.

Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς ξεχώρισε με 26 πόντους και 15 ριμπάουντ, ενώ ο Τζέιλεν Μπράνσον πρόσθεσε 17.

Οι Νικς άντεξαν την αντεπίθεση των Νετς στο τέλος και έφτασαν σε ακόμη μία νίκη, διατηρώντας το εντυπωσιακό σερί τους απέναντι στον συμπολίτη τους.

Στο Χιούστον, οι Ρόκετς έδωσαν τέλος στο εντυπωσιακό σερί 11 νικών των Ατλάντα Χοκς, επικρατώντας με 117-95.

Ο Κέβιν Ντουράντ ηγήθηκε με 25 πόντους, ενώ ο Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ πρόσθεσε 23.

Η ομάδα του Χιούστον κυριάρχησε στο δεύτερο ημίχρονο, με επιμέρους σκορ 39-22 στην τρίτη περίοδο, «καθαρίζοντας» το παιχνίδι.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

Νετς-Νικς 92-93

Πίστονς-Γουόριορς 115-101

Ρόκετς-Χοκς 117-95

Γκρίζλις-Σέλτικς 112-117

Τίμπεργουλβς-Μπλέιζερς 104-108

Νάγκετς-Ράπτορς 121-115

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

