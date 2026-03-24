Μοίρασε πρόστιμα και όχι μόνο ο Αθλητικός Δικαστής

Ο Αθλητικός Δικαστής της ΚΟΠ Αριστοτέλης Βρυωνίδης, αφού μελέτησε τις παραπομπές που είχε ενώπιον του, επέβαλε τις ακόλουθες ποινές:

*Καταγγελία του Διαιτητή Κωνσταντίνου Φελλά κατά του SANE MAMADOU Ποδοσφαιριστή του ΑΡΗ Λεμεσού που αποβλήθηκε γιατί στέρησε καθαρή ευκαιρία επίτευξης τέρματος στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΡΗΣ Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας/15.03.2026 (26η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Παναγιώτη Χατζηγεωργίου κατά του Αντώνη Ιωάννου Βοηθού Προπονητή της ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ Πολεμιδιών που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο και έντονες διαμαρτυρίες στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου – ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών/14.03.2026 (9η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Ιωάννη Πιριπίτση κατά του Ιωάννη Δημητρίου, Εφόρου Ποδοσφαίρου του σωματείου ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου που αποβλήθηκε για έντονες διαμαρτυρίες στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Μόρφου/14.03.2026 (9η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Νεόφυτου Ζαχαρίου κατά του Κωνσταντίνου Αδάμου Γυμναστή του ΑΚΡΙΤΑ Χλώρακας που αποβλήθηκε γιατί μετά το τέλος του αγώνα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και είχε έντονο διαπληκτισμό και αλληλοσπρώχθηκε με αντίπαλο ποδοσφαιριστή στον αγώνα Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων Κ16 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας – ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου/14.03.2026 (22η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ Λεμεσού λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΛ Λεμεσού – ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου/14.03.2026 (26η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΡΗΣ Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας/15.03.2026 (26η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Αμμοχώστου για είσοδο στο χώρο των αποδυτηρίων (πριν την είσοδο στην φυσούνα που οδηγεί στον αγωνιστικό χώρο) μη εξουσιοδοτημένων ατόμων πριν την έναρξη και μετά το τέλος του αγώνα (δεν έφεραν κονκάρδα και δεν ήταν γραμμένοι στο φύλλο αγώνος) κατά παράβαση των άρθρων 40-41 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan 2025/2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/15.03.2026 (26η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Αμμοχώστου:

(α) για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών (ζιβανίες, βότκα, μπύρες) από οπαδούς της ομάδας, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β Κατηγορίας 2025/2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό κατά την διάρκεια του αγώνα από οπαδό της ομάδας που είχε στόχο τον 4ο Διαιτητή του αγώνα (του έριξε νερό) κατά παράβαση του άρθρου 10.2(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΠΑΕΕΚ Κερύνειας – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου/13.03.2026 (9η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου:

(α) για ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό κατά την διάρκεια του αγώνα από οπαδούς της ομάδας κατά παράβαση του άρθρου 10.2(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για φτύσιμο από οπαδούς της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα με στόχο τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας κατά παράβαση του άρθρου 10.2(στ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για επεισόδιο που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας στο 96 λεπτό του αγώνα που δημιούργησε αναταραχή στην Δυτική κερκίδα του σταδίου (οι οπαδοί της φιλοξενούσας ομάδας που βρίσκονταν στην Δυτική κερκίδα του σταδίου πέρασαν πάνω από το προστατευτικό γυαλί της κερκίδας, ανέβηκαν πάνω στον πάγκο των φιλοξενουμένων και χτυπούσαν με τα χέρια τους το πάνω μέρος του πάγκου, έβριζαν και έκαναν χειρονομίες προς τους ποδοσφαιριστές και αξιωματούχους της φιλοξενουμένης ομάδας) κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(δ) γιατί επέτρεψε τη παραγωγή και/ή μετάδοση σήματος μέσω drone εντός του αγωνιστικού χώρου (πάνω από το γήπεδο) πριν την έναρξη του αγώνα χωρίς την προηγούμενη έκκριση από την ΚΟΠ, κατά παράβαση των άρθρων 1, 2 και 3, Κεφάλαιο XVΙI της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β Κατηγορίας 2025/2026

Απόφαση: Πρόστιμο.

(ε) για ανάρτηση πανό κατά την διάρκεια του αγώνα ακατάλληλου για αθλητικές εκδηλώσεις, κατά παράβαση του άρθρου 10.2(ε) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου – ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών /14.03.2026 (9η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ Πολεμιδιών γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών τη ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαϊου – ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών/14.03.2026 (9η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου για επεισόδια που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας μετά το τέλος του αγώνα που δημιούργησαν αναταραχή στην κερκίδα (οι οπαδοί της ομάδας κατόπιν συζήτησης που είχαν με ποδοσφαιριστές της φιλοξενούμενης ομάδας οι οποίοι δημιούργησαν αναταραχή στους οπαδούς μετακινήθηκαν προς το μέρος που βρίσκονταν οι οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας κοντά στα αποδυτήρια και οπαδός της ομάδας χτύπησε οπαδό της φιλοξενούμενης ομάδας γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση των επιτηρητών ασφαλείας του γηπέδου οι οποίοι σταμάτησαν την σύγκρουση των οπαδών κατά παράβαση των άρθρων 4κβ και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Μόρφου /14.03.2026 (9η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά:

(α) του ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ Μόρφου για επεισόδια που προκάλεσαν ποδοσφαιριστές της ομάδας μετά το τέλος του αγώνα που δημιούργησαν αναταραχή στην κερκίδα (ποδοσφαιριστές της ομάδας έφυγαν από τα αποδυτήρια και ήρθαν σε συζήτηση με οπαδούς της φιλοξενούσας ομάδας που βρίσκονταν στην κερκίδα δημιουργώντας αναταραχή με τους οπαδούς της φιλοξενούσας ομάδας οι οποίοι μετακινήθηκαν προς το μέρος που βρίσκονταν οι οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας κοντά στα αποδυτήρια και οπαδός της ομάδας χτύπησε οπαδό της φιλοξενούσας ομάδας γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση των επιτηρητών ασφαλείας του γηπέδου οι οποίοι σταμάτησαν την σύγκρουση των οπαδών) κατά παράβαση των άρθρων 4κβ και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του ΞΕΝΙΟΥ ΠΗΛΑΒΑ ποδοσφαιριστή του ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ Μόρφου για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε μετά το τέλος του αγώνα (έφυγε από τα αποδυτήρια, πήγε προς την κερκίδα και συζητούσε με οπαδούς της φιλοξενούσας ομάδας προκαλώντας αναταραχή) κατά παράβαση του άρθρου 4γ των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

(γ) του ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΚΑΠΑΡΤΗ ποδοσφαιριστή του ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ Μόρφου για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε μετά το τέλος του αγώνα (έφυγε από τα αποδυτήρια, πήγε προς την κερκίδα και συζητούσε με οπαδούς της φιλοξενούσας ομάδας προκαλώντας αναταραχή) κατά παράβαση του άρθρου 4γ των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

δ) του ΜΑΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ποδοσφαιριστή του ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ Μόρφου για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε μετά το τέλος του αγώνα (έφυγε από τα αποδυτήρια, πήγε προς την κερκίδα και συζητούσε με οπαδούς της φιλοξενούσας ομάδας προκαλώντας αναταραχή) κατά παράβαση του άρθρου 4γ των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Μόρφου/14.03.2026 (9η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΤΛΑΣ Αγλαντζιάς γιατί ως γηπεδούχο σωματείο επέτρεψε τη παραγωγή και/ή μετάδοση σήματος μέσω drone εντός του αγωνιστικού χώρου (πετούσε χαμηλά πάνω από τον αγωνιστικό χώρο) κατά την διάρκεια του αγώνα χωρίς την προηγούμενη έκκριση από την ΚΟΠ, κατά παράβαση των άρθρων 1, 2 και 3, Κεφάλαιο XVΙI της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ’ κατηγορίας περιόδου 2025/2026

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΤΛΑΣ Αγλαντζιάς – ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας/14.03.2026 (9η Αγωνιστική).

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Β’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας – ΟΘΕΛΛΟΣ Αθηαίνου/15.03.2026 (21η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Ακρίτα. Πρόστιμο στον Οθέλλο.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΗΡΑΚΛΗΣ Γερολάκκου – ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας /15.03.2026 (23η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Ηρακλή. Πρόστιμο στον Κέδρο.

*Διακοπείς Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 Π. Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ – ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου /15.03.2026 (23η Αγωνιστική).

Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της Ομόνοιας Αραδίππου.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – ΟΜΟΝΟΙΑ Ψευδά/15.03.2026 (23η Αγωνιστική).|

Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της ΑΠΕΑ. Πρόστιμο στην Ομόνοια Ψευδά.

*Διακοπείς Αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων Κ17 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 Π. Ο. Ορμήδειας – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου/15.03.2026 (22η Αγωνιστική).

Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της ΑΠΕΑ.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων Κ17 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 OLYMPIACOS SOCCER WORLD CYPRUS F C – ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου/15.03.2026 (22η Αγωνιστική).

Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Πρόστιμο στην ΑΕΝ.

*Καταγγελία κατά του ΕΘΝΙΚΟΥ Άσσιας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών τη ΚΟΠ στον αγώνα Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων Κ16 περιόδου 2025-2026 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου – ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας /14.03.2026 (21η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Διακοπείς Αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων Κ15 Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΕΡΜΗΣ Αραδίππου – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού /15.03.2026 (8η Αγωνιστική).

Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Απόλλωνα Λεμεσού.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων Κ14 (NIC-LCA-FAM) περιόδου 2025-2026 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου – ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου/15.03.2026 (20η Αγωνιστική).

Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της ΕΝΠ. Πρόστιμο στη ΜΕΑΠ.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Κοριτσιών Κ15 Leopards Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΠΑΦΟΣ F C – ΑΕΛ Λεμεσού/14.03.2026 (19η Αγωνιστική).

Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της Πάφος F.C.