O Καμορανέζι το κάνει ακόμη καλύτερα!

Για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο στην Ανόρθωση μπορούν να ανασάνουν και να πουν «ναι, ξεμπερδέψαμε», όσον αφορά την προσπάθεια για αποφυγή των επικίνδυνων καταστάσεων, σχετικά με την παραμονή στην α' κατηγορία.

Μετά και τη νίκη επί του Ακρίτα στην πρεμιέρα των πλέι οφ, πλέον η ομάδα της Αμμοχώστου ανέβηκε στην πρώτη θέση του β' ομίλου με 35 βαθμούς, εννέα μπροστά από τις θέσεις που οδηγούν στην δεύτερη τη τάξει κατηγορία, με έξι αγωνιστικές να απομένουν. Η βελτίωση της «Κυρίας» είναι εμφανής με τον Μάουρο Καμορανέζι κι αυτό αντικατοπτρίζεται και στα αποτελέσματα, καθώς έφθασε τα επτά συνεχόμενα χωρίς ήττα, μετρώντας τέσσερις ήττες και τρεις ισοπαλίες.

Ο Ιταλοαργεντινός και στην πρώτη του θητεία στο συγκρότημα της Αμμοχώστου είχε ξεκινήσει με θετικό απολογισμό, όμως τώρα το κάνει ακόμη καλύτερα! Τότε η Ανόρθωση είχε μείνει αήττητη σε τρία παιχνίδια (δύο νίκες, μία ισοπαλία), ενώ μέτρησε άλλη μία νίκη στον θεσμό του κυπέλλου.