Την έχει τεράστια ανάγκη

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Η διακοπή του πρωταθλήματος ήλθε στο καταλληλότερο χρονικά σημείο για την ΑΕΚ.

Τις τελευταίες 11 μέρες και συγκεκριμένα από τις 12 Μαρτίου μέχρι και την Κυριακή, 22 του μήνα, η ομάδα της Λάρνακας έδωσε τέσσερα επίσημα παιχνίδια, δύο αγώνες υψηλής έντασης κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας για το Conference League (ο επαναληπτικός, μάλιστα, ήταν διάρκειας 120 λεπτών) και δύο για το πρωτάθλημα, εναντίον του Εθνικού Άχνας εκτός έδρας και του ΑΠΟΕΛ στην «Αρένα».

Οι παίκτες της τράβηξαν μεγάλο κουπί, κατάφεραν όμως να πετύχουν δύο νίκες στο πρωτάθλημα, διατηρώντας την ομάδα (μόνη) στη 2η θέση και σε τροχιά πρωταθλητισμού, ενώ «κοίταξαν στα μάτια» την ομάδα της Premier League, αγωνιζόμενοι, μάλιστα, για περίπου 50 αγωνιστικά λεπτά με αριθμητικό μειονέκτημα στον πρόσφατο επαναληπτικό.

Τα σημάδια της κόπωσης, όμως, έκαναν την εμφάνισή τους στο δεύτερο ημίχρονο του προχθεσινού ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ, με την ομάδα, έστω και καταβεβλημένη, να κάνει σωστή διαχείριση, παρ' όλο που στο τελευταίο ημίωρο δέχθηκε έντονη πίεση. Καταλυτικής σημασίας ήταν και οι παρεμβάσεις του Ροθάδα από τον πάγκο, με τον Ισπανό κόουτς να φρεσκάρει έγκαιρα την ομάδα του, η οποία στο τέλος άντεξε στην πίεση και πήρε σπουδαίο αποτέλεσμα. Η διακοπή δίνει την ευκαιρία για ξεκούραση και ανασύνταξη δυνάμεων.

Ταυτόχρονα, θα δώσει τον απαιτούμενο χρόνο σε κάποιους τραυματίες για να επανέλθουν, όπως στους Μιραμόν και Αμίν, οι οποίοι θεωρούνται αναγκαίοι, ιδιαίτερα μετά και την απουσία του Καμπρέρα, ο οποίος θα επανέλθει στην ενεργό δράση περί τα τέλη του έτους (ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου κι έσω πλαγίου συνδέσμου)… Είναι απίστευτη η ατυχία της ΑΕΚ στα ματς με την Κρίσταλ Πάλας. Τον περασμένο Οκτώβριο τραυματίστηκε ο Τσακόν και στον επαναληπτικό της περασμένης Πέμπτης ο Καμπρέρα.

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

«Βουνό» με πρόσημο θετικό

ΟΜΟΝΟΙΑ

Έπαψε να εμπνέει εμπιστοσύνη

ΑΕΛ

Η ζωή χωρίς τον Ντουμπόφ

ΠΑΦΟΣ FC

Την έχει τεράστια ανάγκη

ΑΕΚ

O Καμορανέζι το κάνει ακόμη καλύτερα!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Μοίρασε πρόστιμα και όχι μόνο ο Αθλητικός Δικαστής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Νοκ άουτ για έναν μήνα ο Έζε

ΔΙΕΘΝΗ

Το ειρωνικό ποστ της Ατλέτικο για τη διαιτησία με Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

Κοντά σε συμφωνία Σλότερμπεκ και Ντόρτμουντ

ΔΙΕΘΝΗ

Πήρε θέση η ΚΟΠ για τους τέσσερις αγώνες που βρίσκονται υπό έρευνα – Στον Αθ.Δικαστή τα δύο σωματεία

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Του έμεινε το κύπελλο...

ΑΠΟΕΛ

Οριστικό: Στο MLS από το Kαλοκαίρι ο Γκριζμάν

ΔΙΕΘΝΗ

Μήνας «φωτιά» ο Απρίλης – Το πρόγραμμα των κρίσιμων 25 ημερών

ΚΥΠΕΛΛΟ

«Όλοι μαζί, τώρα χάσαμε ένα τρόπαιο, δεν φεύγουμε»: Οι έξι που θεωρούν σημαντικότερη την Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

ΕΔΠΑ: Τέσσερα παιχνίδια της Β' κατηγορίας στο μικροσκόπιο για ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβαστε ακομη